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Internet platforma za putovanja Hotels.com objavila je svoj Hotel Price Index, odnosno izveštaj o cenama hotela za 2026. godinu, koristeći podatke više od 11.000 ispitanih putnika, kao i sopstvene rezervacione sisteme.

Analiza je pokazala da putnici mogu da uštede i do 26 odsto ako rezervišu hotelsku sobu bliže datumu polaska optimalno bi bilo oko nedelju dana pre puta. Takođe, cene hotelskog smeštaja su povoljnije ako se prijava u hotel obavi u nedelju, umesto u petak ili subotu.

Za dodatne uštede preporučuje se putovanje u januaru, koji je proglašen najpovoljnijim mesecom za putovanja.

Prema navedenom izveštaju, Hotels.com je izdvojio čak deset destinacija na kojima se može odsedati u luksuznim hotelima za manje od 200 britanskih funti, odnosno oko 232 evra.

I dalje je najpovoljnija destinacija Nha Trang u Vijetnamu, gde prosečno noćenje u hotelu sa pet zvezdica košta oko 70 funti, odnosno oko 82 evra.

Slede Zaragoza u Španiji i poljski Vroclav, gde ćete za noćenje u hotelu sa pet zvezdica platiti oko 120 funti, odnosno oko 140 evra.

Za 130 funti, odnosno oko 150 evra, možete prespavati u glavnim gradovima Albanije i Letonije, kao i u Zagrebu. Glavni grad Hrvatske se, naime, našao na listi najpovoljnijih destinacija kada je reč o prosečnim cenama luksuznog smeštaja u izveštaju platforme Hotels.com.

Po ceni od oko 135 funti, odnosno oko 156 evra, u proseku možete noćiti u Sofiji u Bugarskoj i u Heraklionu na Kritu.