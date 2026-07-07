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Boja, samolepljive pločice i nekoliko pažljivo biranih detalja pretvorili su zastarelo kupatilo iz 70-ih u prijatan retro kutak - i to uz minimalan budžet. Ovaj mali, ali upečatljiv projekat dizajnerke Kejt Pirs pokazao je da za veliku promenu nije uvek potrebna skupa ulaganja i dugotrajni radovi.

Dovoljno je malo kreativnosti, hrabrost da se eksperimentiše i nekoliko pametnih rešenja. Za samo jedan vikend i oko 95 dolara (manje od 10.000 dinara), potpuno zapušten prostor dobio je novo lice, a vlasnica kuće novo kupatilo. Ko bi rekao da renoviranje može biti tako jeftino?

"Ne plašite se odvažnih izbora"

Umesto klasične adaptacije, Kejt je odlučila da ide jednostavnijim putem. Cilj joj je bio da kupatilo pretvori u prijatno mesto za opuštanje, a ključnu ulogu u tome odigrala je - boja.

Zidovi, ormarići i radijator obojeni su u nežnu plavu nijansu, čime je postignut ujednačen i osvežavajući izgled prostora. Upravo ova promena donela je najveći vizuelni efekat uz najmanji trošak. Kejt savetuje da se ljudi ne plaše odvažnijih izbora kada je reč o bojama, ali i da pre konačne odluke isprobaju uzorke u svom prostoru.

Poseban akcenat dala je frontama ormarića koje je dodatno ukrasila uz pomoć šablona i kontrastnih tonova. Taj detalj, kako kaže, "povezao je celu priču" i učinio da kupatilo izgleda kao pažljivo osmišljen dizajnerski projekat.

Samolepljive pločice preko postojećih

Veliku promenu doneo je i pod. Umesto razbijanja starih pločica, odlučila se za samolepljive pločice, koje su postavljene direktno preko postojeće podloge. Ovaj potez bio je brz, jednostavan i veoma povoljan, a rezultat je pod koji prostoru daje dinamiku i prepoznatljiv retro šmek.

Završni sloj topline unet je kroz tekstil. Od ostataka materijala iz drugih projekata Kejt je napravila zavesu za tuš, kao i dekorativnu zavesu ispod umivaonika. Jednostavna rešenja poput lepljive trake za porubljivanje dodatno su olakšala ceo proces.

Na kraju, uz minimalna ulaganja i bez velikih građevinskih radova, kupatilo je dobilo potpuno novu energiju i novi izgled.