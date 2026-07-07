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Kako pokazuje analiza firme za kripto tržišta Nansen, prema podacima zasnovanim na transakcijama na blokčejnu, oko dve trećine svih kupaca ovog tokena, odnosno 988.905 kriptonovčanika, zabeležilo je gubitke.

Cena tokena pala za 98 odsto

Nansen navodi da je analiza obuhvatila javno dostupne transakcije, dodajući da je cena tokena pala za oko 98 odsto u odnosu na maksimum od 75,35 dolara, a trenutno iznosi oko 1,69 dolara, prenosi Teh kranč.

Većina investitora u $TRUMP je pretrpela gubitke, ali sam Tramp je prema finansijskim izveštajima ostvario prihod od 636 miliona dolara od ovog mimkoina, što predstavlja značajan deo njegovih ukupnih prihoda iz kripto sektora.

Tramp zaradio pola milijarde dolara

Predsednik je takođe prijavio više od 500 miliona dolara prihoda od prodaje tokena kompanije Vorld liberti fajnenšel (WLC), kriptovalute koju podržava predsednik i njegova porodica, kao i oko 65 miliona dolara od prodaje akcija u firmi koja kontroliše WLC.

Kako se navodi, WLC je osnovan tokom kampanje za predsedničke izbore 2024. godine a njeni suosnivači su Tramp, njegovi sinovi Erik i Donald Junior, kao i Zak i Aleks Vitkof, sinovi specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za rešavanje sukoba i dugogodišnjeg Trampovog prijatelja Stiva Vitkofa.