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Ovo važi pod uslovom da su o tome, da žive u tom stanu, obavestili nadležnu poresku upravu.

Na to je ukazao advokat Nemanja Rodić, ističući da mnogi građani nisu upoznati sa ovom mogućnošću. Kako navodi, poreski obveznik je uvek vlasnik stana, ali Poreska uprava ne raspolaže automatski informacijom da li vlasnik u toj nekretnini zaista i živi.

- Ukoliko živite u svom stanu, potrebno je da obavestite Poresku upravu da je to i adresa vašeg prebivališta. U skladu sa zakonom, na taj način možete ostvariti pravo na umanjenje poreza na imovinu od 50 odsto od iznosa koji je utvrđen za vašu opštinu i kvadraturu stana - naveo je Rodić.

Uporedite rešenje o porezu sa komšijama

On savetuje građanima da pažljivo pregledaju poreska rešenja koja dobijaju za porez na imovinu i uporede ih sa iznosima koje plaćaju drugi vlasnici nekretnina. Prema njegovim rečima, ukoliko neko plaća znatno veći porez nego što očekuje, razlog može biti vrlo jednostavan, a to je da Poreska uprava nije evidentirala da je nekretnina ujedno i mesto prebivališta vlasnika.

Građanima se zato preporučuje da provere da li ispunjavaju zakonske uslove za ostvarivanje ovog poreskog umanjenja i, ukoliko je potrebno, podnesu odgovarajuće obaveštenje nadležnoj Poreskoj upravi kako bi im buduća poreska rešenja bila obračunata u skladu sa propisima.