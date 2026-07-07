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U udaljenim selima na području ivanjičke opštine poslednjih dana zabeleženi su slučajevi krađe malina. Nepoznati počinioci, koristeći noćno vreme, ulaze u zasade i beru tuđe plodove, ostavljajući proizvođače bez prinosa koji su mesecima stvarali.

U zaseoku Rudakovići, u selu Sivčina, tokom jedne noći obrane su maline sa zasada koji se prostire na gotovo jednom hektaru. Kada su berači ujutru stigli da započnu posao, zatekli su prazne redove umesto zrelih plodova. Pošto nije bilo šta da se bere, bili su prinuđeni da se vrate svojim kućama.

Foto: Kurir

- Čim sam ušla u malinjak, videla sam da maline nema. Odmah sam pozvala gazdaricu i rekla joj da je neko tokom noći ili pred samo jutro obrao ceo zasad. Ostali smo u šoku, nismo imali šta da radimo i morali smo da se vratimo kući.

Gotovo identična situacija dogodila se i u obližnjem malinjaru. Lopovi su ušli i na imanje jednog od komšija, ali se pretpostavlja da zbog žurbe nisu uspeli da oberu ceo rod. Sa sobom su odneli samo najkrupnije i najkvalitetnije plodove, dok je ostatak ostao na granama.

Meštani ističu da ih je ovakva situacija dodatno pogodila u sezoni koja je već puna izazova. Navode da se sa niskim otkupnim cenama suočavaju godinama, ali da ih krađa plodova posebno pogađa, jer za samo jednu noć može nestati rezultat višemesečnog rada.

Zašto se maline prodaju u malom pakovanju Foto: Tiny Ivan / Alamy / Profimedia

Zbog sve češćih krađa, pojedini proizvođači razmatraju organizovanje noćnih straža kako bi zaštitili svoje zasade. Kažu da će, ukoliko se ovakvi slučajevi nastave, biti primorani da postavljaju zamke za lopove, jer šteta koju oni pričine često prevazilazi onu koju u malinjacima naprave divlje životinje.

Malinari očekuju da nadležne službe što pre otkriju odgovorne i spreče nove krađe. Kako poručuju, u godini ispunjenoj brojnim problemima ne mogu da dozvole da im neko preko noći odnese jedini izvor prihoda.