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Kada stignu visoki računi za struju, većina ljudi prvo krivi klima-uređaj, mašinu za veš ili rernu. Međutim, pravi i najveći "energetski vampir" u većini srpskih domaćinstava tiho radi u kupatilu. Bojler troši ubedljivo najviše električne energije, a razlog za to najčešće nije njegova starost, već jedna velika i veoma skupa greška koju svi pravimo.

Mnogi imaju ukorenjenu naviku da termostat na bojleru drži pojačan na maksimum, između 70 i 80 stepeni Celzijusa. Logika kojom se vodimo je prosta, što je voda vrelija, imaćemo više tople vode za tuširanje kada je pomešamo sa hladnom.

Ipak, majstori i stručnjaci za energetsku efikasnost upozoravaju da nas ova zabluda košta hiljade dinara godišnje. Rešenje leži u takozvanom "pravilu 55 stepeni".

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Tihi ubica bojlera

Kada termostat podesite na maksimum, bojler troši ogromnu količinu struje samo da bi održao tu vrelinu. Međutim, veći račun za struju nije jedini problem. Glavni neprijatelj vašeg novčanika i samog uređaja je kamenac.

Hemija je ovde neumoljiva, na temperaturama iznad 60 stepeni Celzijusa, iz vode se ubrzano izdvaja i taloži kamenac. Kada bojler mesecima radi na maksimumu, oko njegovog grejača se formira debela kora od kamenca.

Kamenac deluje kao savršen izolator. To znači da grejač više ne greje vodu direktno, već prvo mora da zagreje debeli sloj kamenca, pa tek onda kamenac greje vodu. Zbog toga bojleru treba dvostruko više vremena i dvostruko više struje da zagreje istu količinu vode, a grejač na kraju pregori od preopterećenja.

Šta je "pravilo 55 stepeni"?

Ovo pravilo predstavlja optimalan balans između komfora i uštede. Podešavanjem termostata na tačno 55 stepeni Celzijusa ili na oznaku "Eco", postižete dve neverovatno važne stvari:

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Zaustavljate stvaranje kamenca - Na temperaturi od 55°C taloženje kamenca je svedeno na minimum. Vaš grejač će ostati čist godinama, a bojler će vodu grejati brzo i efikasno.

- Na temperaturi od 55°C taloženje kamenca je svedeno na minimum. Vaš grejač će ostati čist godinama, a bojler će vodu grejati brzo i efikasno. Maksimalna ušteda struje - Uređaj troši neuporedivo manje električne energije za održavanje vode na 55 stepeni u odnosu na 75 ili 80 stepeni. Račun za zagrevanje vode može pasti i do 20 procenata. Kako da primenite ovaj trik?

Primena traje svega nekoliko sekundi. Pogledajte donji deo vašeg bojlera gde se nalazi točkić termostata. Ako na njemu imate obeležene stepene, jednostavno ga okrenite na 55°C.

Ukoliko nemate ispisane brojeve, proizvođači su vam već olakšali posao. Većina modernih bojlera ima oznaku "E" (Eco), nacrtan simbol tuša ili srednju crticu na termostatu. Upravo ta oznaka fabrički predstavlja temperaturu od oko 55 do 60 stepeni.

Prebacite termostat na tu poziciju, ostavite ga tako tokom cele godine i veoma brzo ćete primetiti razliku, kako u radu samog uređaja, tako i na mesečnom računu za električnu energiju. Ređe ćete zvati majstora, produžićete vek bojleru i zadržati novac u svom džepu.