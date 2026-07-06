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Srbija se poslednjih godina pozicionirala kao odlična destinacija za letnju vodenu zabavu, sa modernim akva parkovima koji pariraju evropskim standardima. Bilo da tražite ekstremni adrenalin, porodičnu rekreaciju ili luksuzno opuštanje uz termalnu vodu, ponuda je izuzetno raznovrsna. U nastavku donosimo profesionalan pregled najpopularnijih i najposećenijih vodenih parkova širom zemlje.

Akva park Jagodina

Smešten u centralnoj Srbiji, ovaj kompleks važi za pionira masovne vodene zabave u našoj zemlji i jedan je od najprepoznatljivijih na domaćem tržištu. Prostire se na ogromnoj površini i posetiocima nudi sedam različitih bazena, od onih olimpijskih do plitkih bazena prilagođenih isključivo maloj deci. Poseduje dugačke tobogane, prostrane plaže i raznovrsne sportske terene. Zbog bogatog pratećeg sadržaja, idealan je za celodnevne porodične izlete i predstavlja standardnu, nezaobilaznu destinaciju za domaći turizam.

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Akva Park Petroland

Smešten u Bačkom Petrovcu, nadomak Novog Sada, Petroland predstavlja najveći kompleks ovog tipa u Vojvodini. Njegova glavna tehnološka prednost je korišćenje geotermalne vode, što mu omogućava nesmetan rad čak i tokom svežijih letnjih dana. Impresivan bazen sa veštačkim talasima i ekstremni tobogani, poput kamikaza i "crne rupe", čine ga izuzetno atraktivnim za omladinu i ljubitelje adrenalina. Sa druge strane, poseduje i sjajne dečije vodene dvorce, što ga čini savršenim i za najmlađe posetioce.

Akva Park Raj

Otvoren 2022. godine u Vrnjačkoj Banji, ovo je jedan od najnovijih i najmodernijih akvaparkova u zemlji, koji donosi svetske standarde u srce poznate banje. Kompleks se prostire na tri i po hektara, a njegove najveće atrakcije su bazen sa veštačkim talasima površine čak dve hiljade kvadratnih metara i impresivna "lenja reka". Tobogani dostižu impozantnu visinu, pa je park namenjen turistima koji žele da spoje tradicionalni, miran banjski odmor sa modernom i dinamičnom vodenom avanturom.

Foto: Arhiva TO Vrnjačka Banja

Akva Park Izvor

Ovaj akvapark u Aranđelovcu smešten je neposredno uz luksuzni istoimeni hotel i na tržištu se izdvaja po tome što se njegovi bazeni pune lekovitom mineralnom vodom. Zadržava izuzetno visoke higijenske i vizuelne standarde, a pored relaksirajućih zona, nudi i ozbiljne adrenalinske atrakcije poput bumerang tobogana. Namenjen je prevashodno posetiocima koji traže luksuzniji i elegantniji ambijent, te žele kombinaciju "spa" iskustva sa zabavnim akvapark sadržajima.

Beogradska oaza: Hollywoodland i S-Klub

Za stanovnike i posetioce prestonice koji ne žele dugo da putuju, kompleksi u okolini Beograda su primarni izbor. Hollywoodland na Ledinama je specifičan po tome što poseduje i zatvoreni i otvoreni deo, pa radi tokom cele godine, a posebno je popularan zbog noćnog kupanja. Sa druge strane, S-Klub u Jakovu je ogroman kompleks na otvorenom koji poseduje čak deset bazena, tropski ambijent sa barom u vodi i veliku "vodenu džunglu" sa preko trideset tobogana različitih veličina. Oba kompleksa su idealna za brz i sadržajan beg iz grada tokom vrelih letnjih vikenda.