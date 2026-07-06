Slušaj vest

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3628 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru u petak niži je za 0,5 odsto i iznosi 102,5809 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.

Biznis Kurir

Ne propustiteNovčanikNBS saopštila brojke: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 30. jun
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
NovčanikNBS saopštila brojke: Ovo je srednji kurs dinara prema evru za 25. jun
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara
NovčanikDinar danas ojačao u odnosu na evro: Narodna banka Srbije objavila kursnu listu za 4. jun
dinari
NovčanikOvo je današnji kurs dinara u odnosu na evro: NBS objavila podatke za 20. maj
dinari