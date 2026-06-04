Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3861 dinar, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Vrednost dinara će prema evru biće nepromenjena u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niža za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji 0,2 odsto i iznosi 101,1513 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,9 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,2 odsto.