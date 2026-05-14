Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3942 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 100,2170 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 4,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 8. maj 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162744.jpg
InfoBizKursna lista za 7. maj 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
shutterstock-1019793820.jpg
InfoBizKursna lista za 6. maj 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_214228.jpg
InfoBizKursna lista za 5. maj 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_213648.jpg