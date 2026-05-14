Povlači se iz prodaje mnogima omiljeni sos: Sadrži opasan alergen koji nije naveden na pakovanju
Državni inspektorat je povukao "pesto despar genoveze" od 190 grama, saopštila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Opoziv se odnosi na proizvod EAN kod 8001300242925, sve serije i rokove, dobavljača Spar Hrvatska, jer nije u skladu sa Uredbom 178/2002 kojom se utvrđuju opšti principi i zahtevi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u oblasti bezbednosti hrane.
"Ako niste alergični, možete konzumirati proizvod"
Detalji o povlačenju proizvoda dostupni su na Spar veb stranici:
"S obzirom na to da proizvod ne označava alergen indijski orah, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za potrošače osetljive na alergen, dok osobe koje nisu alergične i dalje mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.
"Kupci koji eventualno poseduju ovaj proizvod, a osetljivi su na indijski orah, mole se da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar prodavnicu gde će im biti vraćen novac.
"SPAR Hrvatska se ovim putem izvinjava kupcima i naglašava da su bezbednost proizvoda i zadovoljstvo kupaca glavni prioriteti".
Kurir Biznis/B92