Zbog moguće kontaminacije semena rotkve ešerihijom koli (STEC) koja proizvodi šigatoksin, Državni inspektorat Hrvatske je u utorak obavestio potrošače o povlačenju klica rotkve.

Reč je o proizvodu od 70 grama, EAN: 3857500059482 i LOT broj: RO 41 25 11 25, sa rokom trajanja do 1. maja 2026. godine.

Proizvođač je ZRNKO j.d.o.o., Vrbovec, a detalji o povlačenju proizvoda dostupni su i na društvenoj mreži subjekta.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih principa i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbednosti hrane.

Kurir/Feniks magazin/Hina

