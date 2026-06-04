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Radna snaga nije gotov resurs, već veliki potencijal, koji je potrebno sistemski razvijati, zaključeno je na uspešno održanoj konferenciji kompanija WMG i Mondo Inc „Biznis i ljudi“, koja je okupila predstavnike kompanija, institucija i stručne javnosti iz regiona kako bi otvorila pitanja razvoja tržišta rada na Zapadnom Balkanu, potrebe privrede za novim veštinama i načina na koji kompanije prilagođavaju organizaciju rada savremenim tehnološkim promenama. Učesnici su ukazali da se tržište rada ubrzano menja pod uticajem digitalizacije, veštačke inteligencije i novih očekivanja zaposlenih, zbog čega ulaganje u obrazovanje, razvoj talenata i prilagođavanje poslovnih modela postaje jedan od ključnih uslova konkurentnosti i održivog rasta.

Nove veštine

Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija WMG, istakla je da tržište rada širom regiona prolazi kroz velike promene, te da se kompanije suočavaju sa izazovima pronalaska i zadržavanja zaposlenih:

Istovremeno, nove tehnologije, drugačija očekivanja zaposlenih i ubrzane promene u poslovnom okruženju zahtevaju nove pristupe razvoju ljudi, organizacije i poslovanja.

Foto: KURIR_FOTO NBN/KURIR_FOTO NBN

Borba za radnike

Mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike i direktor Poslovne akademije PKS, navela je da digitalizacija i AI više nisu deo budućnosti, već naše poslovne svakodnevice:

Oni više ne predstavljaju samo tehnički izazov već i kadrovski, razvojni i tehnološki.

Ona je u okviru prvog panela „Ko će raditi u regionu? Nedostatak radne snage i borba za talente“, koji je moderirala Ivana Kovačević, rukovodilac Službe za edukaciju PKS, istakla je da u PKS postoji organizaciona jedinica koja se bavi obrazovanjem odraslih, te da se od pre 10 godina bavi i formalnim obrazovanjem na inicijativu privrede:

Privreda nas je usmerila da razmišljamo o dualnom obrazovanju da bi mladi pored znanja stekli i veštine u realnom radnom okruženju.

Zoran Lazukić, direktor Profil groupa, konstatovao je da je manjak radne snage problem s kojim se suočava čitava regija, od Vardara do Triglava:

Pre 20-30 godina, kada je počinjala digitalizacija, bili smo u strahu da li će ljudi ostati bez radnih mesta. Međutim, desilo se suprotno, jer je sada u regionu Zapadnog Balkana rekordno niska stopa nezaposlenosti. Ipak, danas je mnogo veći problem zadržati kandidata nego ga pronaći.

Foto: KURIR_FOTO NBN/KURIR_FOTO NBN

Darko Marjanović, načelnik Odeljenja za razvoj odnosa s poslodavcima u Sektoru za podršku zapošljavanju NSZ, naveo je da je u Srbiji trenutno 340.000 ljudi bez posla:

Od toga su 17,9 odsto mladih, i po 40 odsto ljudi od 30 do 50 godina i ovih iznad 50, dok je 228.000 ljudi dugoročno zaposleno, odnosno više od 12 meseci bez posla. Mi u NSZ imamo program „Garancija za mlade“, koji je 2025. godine uspešno prošlo 20.000 mladih. Mi im garantujemo da će u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja, dobiti odgovarajuću ponudu za posao, nastavak obrazovanja ili praksu.

Usluge dostupne privredi Evropska mreža preduzetništva Evropska mreža preduzetništva EEN je projekat koji je Evropska komisija pokrenula 2008. godine, a koji pomaže malim i srednjih preduzećima da se poveže s firmama iz više od 60 zemalja, uključujući Kinu, Japan, SAD. Ona pruža podršku kroz više od 600 organizacija širom sveta i omogućava da svoje poslovanje proširite na nova tržišta.

Ljudi i tehnologija

Drugi panel „Digitalni alati i razvoj veština zaposlenih u savremenim kompanijama“ moderirala je Jelena Kovač, šef regrutacije kompanije Synechron.

Dr sc. spec. Dragana Jocić, direktorka za ljudske resurse u Phoenix groupu Srbija, istakla je da nam se digitalizacija dešava i da moramo da joj se prilagodimo:

Digitalizacija nam služi, ali ona sama po sebi nije cilj. Danas nije dovoljno da dobro poznajete svoj posao i da imate veštine, potrebno je i da imate motivaciju za postignuće, a to je ono što nas tera da učimo, radimo i da postignemo rezultat.

Goran Stojanović, menadžer za privlačenje i upravljanje talentima u WMG, rekao je da prave promene nema bez promene majndseta menadžmenta.

Možete da primenite tehnologiju, ali ako ne promenite način rada koji je u skladu s tehnologijom, ukoliko oni nisu adekvatno opremljeni da sprovedu promene i spuštaju to na zaposlene, ništa niste uradili.

Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju istakao je da nije poenta samo u uvođenju tehnologije već u praćenju koliko je unapredila način poslovanja:

Potrebno je definisati ciljeve, a pre njih poslovne procese. Otprilike nakon godinu dana od implementacije tehnologije moguće je videti da li je postigla ono što je bilo definisano.

Prezentacija Tržište rada Zapadnog Balkana Dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize PKS, navela je da ljudi najviše nedostaju u industrijskoj proizvodnji, građevinarstvu, transportu i logistici, trgovini i uslugama. Konkretno, traže se vozači, električari, varioci, mašinski inženjeri, ajtijevci, kuvari, CNC operateri, bravari. Važno je da znamo da borba za talente postaje regionalna, kompanije više ne funkcionišu samo lokalno. Za istog čoveka danas konkuriše ceo region, jer granice tržišta rada više ne postoje - istakla je dr Vasić.