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Kada se u jednom delu grada pojave nove kule, pažnju najpre privuku njihova visina, savremene fasade i način na koji menjaju panoramu. Ipak, iza najvećih projekata kriju se promene koje se ne vide odmah. Ogledaju se u novim poslovima, razvoju čitavih privrednih grana, dolasku međunarodnog znanja i stvaranju sadržaja koji gradu ostaju decenijama.

Upravo takva priča nastaje u Bloku 20, gde se gradi Delta District, najveći investicioni projekat Delta Holdinga, ukupne vrednosti 400 miliona evra. Kompleks će objediniti hotel InterContinental, dve rezidencijalne kule sa apartmanima sa potpisom InterContinentala i poslovnu zgradu A klase.

Samo investicija u hotel premašuje 100 miliona evra, dok će njegovim otvaranjem biti otvoreno više od 200 novih radnih mesta. Međutim, značaj projekta ne završava se na brojkama. Beograd dobija novu referentnu tačku luksuznog hotelijerstva, poslovanja i savremenog načina života.

Više od 200 novih radnih mesta

Hotel visoke kategorije funkcioniše kao složen sistem u kojem veliki broj ljudi svakodnevno radi kako bi gostima pružio besprekorno iskustvo. Zato više od 200 novih radnih mesta ne podrazumeva samo poslove na recepciji ili u restoranima.

Biće potrebni profesionalci u oblasti gastronomije, održavanja, domaćinstva, wellnessa, prodaje, tehničke podrške, bezbednosti, organizacije događaja i upravljanja. To otvara prostor za ljude različitih zanimanja, iskustava i nivoa obrazovanja.

Poseban značaj predstavlja mogućnost rada u okviru jednog od najpoznatijih svetskih hotelskih sistema. Zaposleni će biti deo okruženja u kojem se usluga zasniva na jasno definisanim međunarodnim standardima, kontinuiranom usavršavanju i preciznoj organizaciji.

1/13 Vidi galeriju Delta District Foto: Delta District

„Investicija samo u hotel premašuje 100 miliona evra. Hotel će otvoriti više od 200 novih radnih mesta, a naš cilj je da InterContinental Beograd postane nova referentna tačka luksuznog hotelijerstva u ovom delu Evrope“, istakao je Andrej Sovrović, član izvršnog odbora i CEO Delta Hospitality.

Svetsko iskustvo koje ostaje u Srbiji

Povratak brenda InterContinental u Beograd nakon više od dve decenije donosi mnogo više od poznatog imena na fasadi. Sa njim dolazi iskustvo globalnog sistema koji posluje na najvažnijim svetskim destinacijama.

IHG Hotels & Resorts u svom portfoliju ima 20 brendova, više od 6.700 hotela i preko milion soba u više od 100 zemalja. Brend InterContinental ima više od 240 hotela širom sveta, dok je još preko stotinu u planu.

Takav sistem podrazumeva standarde koji obuhvataju svaki deo hotelskog iskustva, od načina na koji se gosti dočekuju do gastronomije, održavanja, bezbednosti i organizacije svakodnevnog poslovanja.

Za domaće hotelijerstvo to znači prenos znanja, razvoj stručnih kadrova i podizanje očekivanja kada je reč o nivou usluge. Iskustvo koje zaposleni steknu radom u međunarodnom okruženju ostaje na domaćem tržištu i može dugoročno da doprinese razvoju cele industrije.

„Znamo da će InterContinental Beograd biti pravi orijentir za grad i zapravo za ceo svet. Brend InterContinental ima preko 240 hotela širom sveta i preko stotinu u planu, i apsolutno sam sigurna da će InterContinental Beograd biti dragulj u kruni tog portfolija“, istakla je Karin Sheppard, viša potpredsednica i izvršna direktorka IHG Hotels & Resorts za Evropu.

Hotel kao srce čitavog kompleksa

InterContinental neće funkcionisati kao izdvojen hotelski objekat. On će predstavljati centralni deo sistema koji povezuje hotelijerstvo, poslovanje i apartmane sa potpisom InterContinentala.

Vlasnici rezidencija biće direktno povezani sa hotelom „toplom vezom“ i imaće pristup sadržajima i uslugama na nivou pet zvezdica. Concierge servis dostupan 24 časa, profesionalno održavanje, fine dining ponuda, wellness i SPA sadržaji postaće deo svakodnevnog funkcionisanja kompleksa.

Upravo zato, tim zaposlenih neće biti važan samo za goste hotela. On će doprinositi i iskustvu vlasnika rezidencija, koji postaju deo sistema međunarodnog brenda.

To je jedan od razloga zbog kojeg ulaganje u hotel premašuje 100 miliona evra. Hotel nije dodatak projektu, već njegovo operativno srce, od čijeg funkcionisanja zavisi standard čitavog kompleksa.

Partnerstvo domaćeg iskustva i globalnog brenda

Iza projekta stoji Delta Holding, kompanija osnovana 1991. godine u Beogradu, koja danas zapošljava skoro 6.000 ljudi. U njenom hotelskom portfoliju već posluju Crowne Plaza, Radisson Collection Old Mill, Indigo i InterContinental Ljubljana.

To iskustvo je važno jer se projekat Delta District razvija u partnerstvu sa IHG Hotels & Resorts, jednom od najvećih svetskih hotelskih grupacija. Na taj način spajaju se poznavanje domaćeg tržišta i pravila međunarodnog hotelskog sistema.

„Delta District gradimo temeljno, bez kompromisa i bez prečica. Hotel se otvara u decembru ove godine, a već sredinom sledeće godine vlasnici rezidencijalnog dela se useljavaju. Njima je važno što postaju deo jednog sistema koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu“, naglasila je Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

Kompleks se gradi u jednoj fazi, što omogućava da hotel, rezidencijalne kule i poslovna zgrada funkcionišu kao završena i povezana celina. Otvaranje hotela planirano je za decembar 2026. godine, dok je useljenje vlasnika rezidencija predviđeno za sredinu 2027.

Efekat koji se širi izvan kompleksa

Velika investicija ne utiče samo na ljude koji će biti zaposleni unutar hotela. Njeno poslovanje pokreće mrežu dobavljača, proizvođača hrane, prevoznika, turističkih agencija, organizatora događaja i brojnih drugih partnera.

Dolazak međunarodnih gostiju povećava potražnju za restoranima, kulturnim sadržajima, lokalnim uslugama i poslovnim događajima. Tako se efekat projekta širi daleko izvan granica Bloka 20.

Važnu ulogu ima i sama lokacija. Delta District nalazi se u blizini poslovnih zona, ambasada i centra grada, uz izvanrednu povezanost sa aerodromom. To mu omogućava da odgovori na potrebe poslovnih gostiju, međunarodnih kompanija i delegacija koje dolaze u Beograd.

Delta District promeniće izgled Novog Beograda, ali će njegov puni značaj biti mnogo širi od nove gradske panorame. Iza staklenih fasada nastaje sistem koji će otvoriti više od 200 novih radnih mesta, razvijati stručne kadrove i domaćem tržištu doneti iskustvo jednog od najpoznatijih hotelskih brendova na svetu.

Vrednost velikih projekata vidi se u prilikama koje stvaraju, ljudima koje zapošljavaju, znanju koje donose i promenama koje trajno ostavljaju gradu. Delta District jeste investicija koja menja Beograd, ali i projekat koji jača domaće hotelijerstvo, pokreće nove poslovne mogućnosti i donosi standarde koji prestonicu dodatno približavaju vodećim evropskim metropolama.

Antrfile

Delta District - Investicija koja menja Beograd Ukupna vrednost projekta: 400 miliona evra. Investicija u hotel: Više od 100 miliona evra. Nova radna mesta: Hotel InterContinental otvoriće više od 200 novih radnih mesta. Sastav kompleksa: Hotel InterContinental, dve rezidencijalne kule sa apartmanima sa potpisom InterContinentala i poslovna zgrada A klase. Međunarodno partnerstvo: Delta Holding i IHG Hotels & Resorts, grupacija sa više od 6.700 hotela u više od 100 zemalja. Otvaranje hotela: Decembar 2026. godine. Useljenje vlasnika rezidencija: Sredina 2027. godine.