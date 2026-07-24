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Pripreme za organizovanje nagradne igre, koja će početi na jesen 2026. godine u okviru specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, već su u toku. Kako je saopštila kompanija Ekspo 2027 Beograd, glavne nagrade biće stanovi izgrađeni u okviru Ekspo kompleksa u Surčinu, a tokom svakog javnog izvlačenja biće dodeljen po jedan stan.

Kako se navodi, Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe koja će koordinisati pripremu svih pravnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti neophodnih za sprovođenje nagradne igre.

1/12 Vidi galeriju Zavirite u buduće Ekspo stanove: Kako će izgledati luksuzni kompleks u Surčinu Foto: Građevinska direkcija Srbije

Građani će pravo učešća ostvariti registracijom važeće ulaznice kupljene putem zvaničnih kanala prodaje, skeniranjem koda sa ulaznice kroz mobilnu aplikaciju.

Dobitnici će biti određivani putem javnih izvlačenja, koja će se organizovati u više termina uz direktan televizijski prenos.

Pravila nagradne igre, uslovi za učešće, termini javnih izvlačenja, kao i sve ostale informacije, biće blagovremeno predstavljeni javnosti po završetku pripremnih aktivnosti.