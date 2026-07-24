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Na društvenim mrežama poslednjih dana povela se diskusija o tome da li se danas sve češće organizuju velika slavlja sa idejom da se na njima zaradi. Mnogi korisnici primetili su da je broj poziva na svadbe, krštenja, godišnjice i velike rođendane u porastu, pa se među njima otvorilo pitanje da li su tradicionalna okupljanja izgubila prvobitni smisao ili su postala način da se deo uloženog novca vrati kroz poklone gostiju.

Jedan korisnik podelio je svoje iskustvo, navodeći da ga je poznanik pozvao na svadbu sa čak 300 gostiju, dok, kako kaže, gotovo stalno dobija pozive na različite vrste proslava - od krštenja do okruglih rođendana i godišnjica. Njegov komentar pokrenuo je raspravu o tome koliko su velika slavlja danas postala učestala i da li iza njih nekada stoji i finansijska računica.

Slične komentare mogli su da se pronađu i na Reditu, gde su korisnici podelili različita iskustva. Dok jedni smatraju da je svadba prilika da se okupi porodica i prijatelji i da pokloni predstavljaju samo običaj, drugi su primetili da se sve češće govori o tome koliko novca može da se "vrati" nakon velikog veselja.

- U načelu da je matematika tako prosta ti bi bio u pravu. Međutim mislim da stolica više nije 40€, ide i do 60€, a svi i dalje nosimo po 50€. A nije stolica jedini trošak koji imaš za svadbu.

- Mene otac smara da napravim svadbu, dugo sam sa devojkom. Ja mu kazem bitno je da smo mi srecni i zdravi. Meni se iskreno ne pravi svadba uopste, mozda nesto malo privatno tipa najuži krug ljudi i to je to.

- Kakva zarada od svadbe. Većina gostiju jedva da pokrije cenu svog mesta i hrane. Isto i rođendani, oni vise potrose nego sto vredi tvoj poklon.

- Ništa onda, da se ženim, pa razvodim i tako svake godine, slavlje i za svadbu i za razvod, pa rođendani od najbliže familije plus moj, može lepo da se zaradi - bili su samo neki od komentara.

Foto: Shutterstock

Jedan korisnik se čak našalio da je osmislio poslovnu ideju - da pronađe partnerku sa kojom bi napravio svadbu, organizuje veliko slavlje i podele zaradu, uz računicu da bi mogli da "zarade" oko 20.000 evra. Iako je komentar bio napisan u šaljivom tonu, upravo je on pokrenuo pitanje koje se često postavlja: Koliko se zaista može dobiti od jedne svadbe?

Da bismo proverili da li ovakve priče imaju uporište u stvarnosti, razgovarali smo sa nekoliko Beograđanki koje su nedavno pravile svadbu ili ih venčanje tek očekuje. Njihova iskustva pokazuju da se računica razlikuje od slučaja do slučaja.

Neke od njih navode da su kroz poklone gostiju uspele da pokriju deo troškova organizacije, dok druge ističu da im cilj nije bio da "zarade", već da naprave proslavu kakvu su želele.

- Iskreno, nama je jedan od razloga za veću svadbu bio i novac koji smo mogli da dobijemo od gostiju. Tek smo počinjali zajednički život i taj novac nam je mnogo značio za opremanje stana i stvaranje našeg doma. Naravno da nam je bilo važno da taj dan bude lep i da se družimo sa ljudima koje volimo, ali ne bih se pretvarala da finansijski aspekt nije igrao ulogu. Za parove koji kreću od nule svaka pomoć na početku mnogo znači - rekla je Jelena (31) koja je pravila svadbu u maju.

Posebno se izdvajaju troškovi sale, hrane i pića, muzike, dekoracije, fotografa, garderobe i drugih detalja koji mogu značajno da povećaju ukupan budžet.

- Nismo pravili svadbu zbog para i smatram da je to jako pogrešan motiv da bi se čovek uopšte upustio u planiranje svadbe. Venčanje treba da bude lep događaj za mladence i njihove goste, a ne stres i razmišljanje da li će nešto zaraditi. Kada smo planirali svadbu, prvo smo sastavili spisak nama dragih ljudi za koje bi nam bilo drago da budu tog dana sa nama i taj broj je diktirao sve ostalo, u smislu mesta gde bi bila proslava i svega ostalog, ali pare nikada nisu bile nešto čime smo se vodili. Želeli smo da se lepo provedemo i mi i gosti - rekla je Anstasija (29) koja je pravila svadbu u aprilu.

- Nismo ni razmišljali o tome koliko ćemo novca dobiti od gostiju. Svadbu pravimo zato što želimo da tog dana okupimo sve ljude koji su nam dragi i da zajedno napravimo lepu uspomenu. Najvažnije nam je da se svi lepo provedemo, a svako će staviti onoliko koliko može i koliko želi - dodala je Tamara koja uskoro planira svadbu.

Foto: Shutterstock

U zavisnosti od broja gostiju, mesta održavanja i običaja među zvanicama, svadba može doneti različite iznose kroz poklone. Kod velikih veselja sa nekoliko stotina gostiju ukupna suma može biti značajna, ali stručnjaci iz oblasti organizacije venčanja upozoravaju da se ne može unapred računati da će proslava doneti zaradu.

Visina poklona zavisi od brojnih faktora - od toga ko su gosti, kakav je njihov odnos sa mladencima, gde se svadba održava, ali i od samih očekivanja porodice i običaja koji se razlikuju od slučaja do slučaja.

Organizatori venčanja ističu da se svadba ne može posmatrati kao sigurna investicija niti kao način lake zarade. Iako pojedini mladenci uspeju da kroz poklone pokriju veliki deo troškova, mnogi drugi na kraju shvate da su izdaci bili veći od očekivanog.

Poslednjih godina troškovi organizacije venčanja nastavili su da rastu, pa tradicionalna velika svadba za mnoge parove postaje jedan od najvećih finansijskih izazova. Zbog toga se sve više njih odlučuje za manja, intimnija venčanja u krugu porodice i najbližih prijatelja, umesto velikih proslava sa stotinama zvanica.

Na kraju, pitanje nije samo koliko novca može da se dobije od svadbe, već i koliko je mladencima važno da taj dan izgleda onako kako su zamislili - bez pritiska da se organizuje slavlje iznad sopstvenih mogućnosti.

pak, organizatori venčanja ističu da se ne može računati da će se svadba "isplatiti". Visina poklona zavisi od brojnih faktora, a sve više parova zbog visokih cena odustaje od velikih proslava i odlučuje se za intimna venčanja u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Poslednjih godina troškovi organizacije nastavili su da rastu, pa tradicionalna velika svadba za mnoge postaje jedan od najvećih finansijskih izazova u životu.