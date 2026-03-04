Koliko para staviti u kovertu za svadbu: Rasprava usijala region, ovo je minimum ispod kojeg se ne ide
Balkanci su se ponovo našli u nezavidnoj situaciji. Sezona venčanja uskoro počinje, a društvene mreže su pune pitanja koje muči svakoga ko je dobio svečanu pozivnicu: "Koliko novca je zapravo dovoljno staviti u kovertu?“
Iako su cene svega porasle, čini se da su nepisana pravila o „ceni stolice“ postala komplikovanija nego ikad, posebno kada je reč o svadbama van Hrvatske.
Svadba u Hercegovini – dilema oko iznosa
Povod za novu raspravu na forumima bila je ispovest gosta koji prvi put ide na svadbu u Hercegovinu. Iako se često smatra da su troškovi organizacije tamo niži nego u Zagrebu ili Splitu, mnogi gosti strahuju da ne ispadnu škrtice.
- Znam da su stolice tamo jeftinije, ali ne želim da ispadnem škrt - napisao je jedan zabrinuti gost koji planira da dođe u paru.
Međutim, drugi su ga brzo upozorili da se ne treba voditi samo cenom večere.
- U Hercegovini stolica možda košta 35 - 45 evra, ali porcije su ogromne, a gostoprimstvo na višem nivou. Nemoj biti onaj koji računa svaki cent - poručio je jedan korisnik.
Koliko je dovoljno za par?
U komentarima se izdvojila cifra koju mnogi nazivaju „zlatnim standardom“ za poklon u paru.
200 evra se smatra apsolutnim minimumom iznosom kojim se pokrivaju osnovni troškovi i ostavlja simboličan dar.
Od bliskih prijatelja i šire rodbine najčešće se očekuje 300 do 400 evra.
Iznosi od 500 evra i više uglavnom su rezervisani za kumove, braću, sestre i najužu porodicu.
Jedan učesnik rasprave bio je prilično direktan:
- Vremena kada se stavljalo 100 evra za dvoje su prošla. Danas sa tim iznosom mladencima niste platili ni predjelo i piće.
Drugi dodaju da cilj nije samo pokriti trošak hrane, već da mladencima nešto i ostane kao poklon.
Jeftinija stolica, ali dodatni troškovi
Iako je cena večere u Hercegovini možda niža nego u velikim hrvatskim gradovima, gosti iz Hrvatske često imaju dodatne troškove - put, gorivo, smeštaj.
U raspravama na društvenim mrežama se pominju i iskustva iz inostranstva. Jedan komentator je naveo primer svadbe u Bavarskoj, gde su gosti od poklona odbijali troškove prevoza i smeštaja. Ipak, poznavaoci hercegovačkih običaja ističu da je poenta drugačija.
- Mladenci vas zovu jer žele da budete deo njihovog dana, ali red je da se ispoštuje njihov trud. U Hercegovini su porcije i gostoprimstvo na posebnom nivou - to se ne meri samo razlikom od nekoliko evra po stolici - zaključuju učesnici rasprave.
Biznis Kurir/Telegraf