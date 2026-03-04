Mladoženja je dobio manje para od roditelja za svadbu nego njegova sestra

Balkanci su se ponovo našli u nezavidnoj situaciji. Sezona venčanja uskoro počinje, a društvene mreže su pune pitanja koje muči svakoga ko je dobio svečanu pozivnicu: "Koliko novca je zapravo dovoljno staviti u kovertu?“

Iako su cene svega porasle, čini se da su nepisana pravila o „ceni stolice“ postala komplikovanija nego ikad, posebno kada je reč o svadbama van Hrvatske.

Svadba u Hercegovini – dilema oko iznosa

Povod za novu raspravu na forumima bila je ispovest gosta koji prvi put ide na svadbu u Hercegovinu. Iako se često smatra da su troškovi organizacije tamo niži nego u Zagrebu ili Splitu, mnogi gosti strahuju da ne ispadnu škrtice.

- Znam da su stolice tamo jeftinije, ali ne želim da ispadnem škrt - napisao je jedan zabrinuti gost koji planira da dođe u paru.

Međutim, drugi su ga brzo upozorili da se ne treba voditi samo cenom večere.

- U Hercegovini stolica možda košta 35 - 45 evra, ali porcije su ogromne, a gostoprimstvo na višem nivou. Nemoj biti onaj koji računa svaki cent - poručio je jedan korisnik.

Koliko je dovoljno za par?

U komentarima se izdvojila cifra koju mnogi nazivaju „zlatnim standardom“ za poklon u paru.

200 evra se smatra apsolutnim minimumom iznosom kojim se pokrivaju osnovni troškovi i ostavlja simboličan dar.

Od bliskih prijatelja i šire rodbine najčešće se očekuje 300 do 400 evra.

Foto: Shutterstock

Iznosi od 500 evra i više uglavnom su rezervisani za kumove, braću, sestre i najužu porodicu.

Jedan učesnik rasprave bio je prilično direktan:

- Vremena kada se stavljalo 100 evra za dvoje su prošla. Danas sa tim iznosom mladencima niste platili ni predjelo i piće.

Drugi dodaju da cilj nije samo pokriti trošak hrane, već da mladencima nešto i ostane kao poklon.

Jeftinija stolica, ali dodatni troškovi

Iako je cena večere u Hercegovini možda niža nego u velikim hrvatskim gradovima, gosti iz Hrvatske često imaju dodatne troškove - put, gorivo, smeštaj.

U raspravama na društvenim mrežama se pominju i iskustva iz inostranstva. Jedan komentator je naveo primer svadbe u Bavarskoj, gde su gosti od poklona odbijali troškove prevoza i smeštaja. Ipak, poznavaoci hercegovačkih običaja ističu da je poenta drugačija.

- Mladenci vas zovu jer žele da budete deo njihovog dana, ali red je da se ispoštuje njihov trud. U Hercegovini su porcije i gostoprimstvo na posebnom nivou - to se ne meri samo razlikom od nekoliko evra po stolici - zaključuju učesnici rasprave.