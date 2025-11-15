Mladoženja je dobio manje para od roditelja za svadbu nego njegova sestra

Jedan mladoženja bio je razočaran kada je shvatio da podrška njegovih roditelja tokom planiranja venčanja, kao i njihov svadbeni poklon, nisu ispunili njegova očekivanja. Ovo ga je navelo da preispita porodična obećanja i princip „jednako za sve“ kojem su ga učili tokom odrastanja.

Na Redditu je otkrio da ga je posebno povredilo što su njegovi roditelji znatno više novca uložili u svadbu njegove sestre nego u njegovu. Iako je očekivao sličan doprinos, razlika od čak 17.000 evra izazvala je kod njega osećaj nepravde i frustracije.

- Ceo život sam slušao kako kažu: „Uvek ćemo se pobrinuti da stvari budu jednake“ i da će, bez obzira na to koliko su potrošili na sestrinu svadbu, učiniti isto i za mene - napisao je mladoženja, dodajući da smatra da je roditeljski doprinos njegovoj svadbi bio nefer.

- Za sestrinu svadbu i prijem roditelji su ukupno potrošili oko 17.000 evra, a pokrili su i trošak njene venčanice, koji je verovatno bio vredan stotine ili hiljade evra - objasnio je on, napominjući da su roditelji njenog supruga platili samo večeru pred svadbu.

„Otvorio sam poklon i šokirao se“

Mladoženja razočaran jer njegovi roditelji nisu ispoštovali i njega kao i njegovu sestru Foto: DanDKkelly/Shutterstock

Godinu dana kasnije, roditelji nisu bili spremni da se toliko angažuju, platili su samo večeru pred venčanje, dok su roditelji njegove supruge pokrili celo slavlje. Pošto je znao da roditelji nisu mnogo potrošili, očekivao je da će dobiti veći poklon, ali se to nije desilo.

- Otvorio sam poklon i bio sam šokiran, bila je samo čestitka i 350 evra... Da li sam lud što mislim da je trebalo da nam daju više? Ceo život sam slušao priče o jednakosti, a sada ovo doživljavam?! - naveo je, dodajući da možda zvuči razmaženo, ali da bi radije da nisu dali nikakav novac nego tako malu sumu.

Korisnici Redita su imali podeljena mišljenja u komentarima. Neki su ukazali da su troškovi svadbi brata i sestre bili raspoređeni na sličan način: u oba slučaja porodica mladoženje platila je večeru pred venčanje, dok je porodica mlade pokrila sve troškove proslave. Drugi su smatrali da roditelji treba da svojoj deci daju jednak iznos novca za „najpravedniji pristup“, čak i ako novac nije iskorišćen na identičan način.

- Nikada ne bih svojoj deci davao različite iznose za svadbu samo zato što postoji tradicija da roditelji mlade plaćaju proslavu - glasi najpopularniji komentar.

Jedan drugi komentator je dodao:

- Doslednost u jednakosti vrednija je od bilo kog pojedinačnog poklona, jer čuva osećaj pravednosti i poštovanja među braćom i sestrama.