Rusija donela odluku u vezi sa NIS-om: Odobren prenos kontrole nad kompanijom na treće lice
Ruski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) odlučili su da prenesu kontrolu nad kompanijom na treće lice kako bi se omogućilo produženje licence za rad i izbeglo potpuno sprovođenje američkih sankcija.
Prema izveštaju, ruska strana je 11. novembra podnela zvaničan zahtev Ministarstvu finansija SAD (OFAC), uz zvaničnu podršku države Srbije. U ovom zahtevu istaknuto je da je Rusija spremna da:
- odustane od svog uticaja i kontrole nad NIS-om,
- omogući prelazak vlasništva na treće lice,
- time obezbedi nastavak rada NIS-a bez pritiska sankcija.
Ipak, OFAC je ocenio da odobravanje ovakvih transakcija ne bi bilo u skladu sa američkom politikom, jer ne bi u dovoljnoj meri doprinelo glavnom cilju – potpunom prekidu ruskog vlasništva nad NIS-om. Zbog toga je ovaj deo zahteva odbijen.
Biznis Kurir/Telegraf