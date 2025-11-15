Slušaj vest

Ruski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) odlučili su da prenesu kontrolu nad kompanijom na treće lice kako bi se omogućilo produženje licence za rad i izbeglo potpuno sprovođenje američkih sankcija.

Prema izveštaju, ruska strana je 11. novembra podnela zvaničan zahtev Ministarstvu finansija SAD (OFAC), uz zvaničnu podršku države Srbije. U ovom zahtevu istaknuto je da je Rusija spremna da:

- odustane od svog uticaja i kontrole nad NIS-om,

- omogući prelazak vlasništva na treće lice,

- time obezbedi nastavak rada NIS-a bez pritiska sankcija.

Ipak, OFAC je ocenio da odobravanje ovakvih transakcija ne bi bilo u skladu sa američkom politikom, jer ne bi u dovoljnoj meri doprinelo glavnom cilju – potpunom prekidu ruskog vlasništva nad NIS-om. Zbog toga je ovaj deo zahteva odbijen.