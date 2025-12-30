Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je do danas popodne stiglo čak 501.597 prijava za legalizaciju kroz program "Svoj na svome".

- Danas do 15. 00 sati imamo više od pola miliona podnetih prijava za legalizaciju - 501 597, veliko interesovanje građana, već se pripremaju rešenja za evidentiranje i izdavanje potvrda - rekao je on i pokazao kako će izgledati potvrda.

- Od marta, dakle, da već do maja, juna, završimo, da probamo da završimo sa 400-500 hiljada ljudi. Time mi dobijemo mnogo, time ti građani dobiju mnogo, dobiju mogućnost. Svoji su na svome konačno, mogu da organizuju sve vrste ugovora, princip funkcioniše - rekao je on.

