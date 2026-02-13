Slušaj vest

- Srbija na raskrsnici kada je u pitanju planiranje budućnosti energetskog sektora. Prioritet je da donesemo odgovorne odluke koje će obezbediti stabilnost u decenijama koje dolaze, u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja energetike do 2040, sa projekcijama do 2050. godine. Ukidanjem zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana otvorili smo vrata da razmatramo nuklearnu energiju kao potencijalni izvor bazne energije u procesu dekarbonizacije i trenutno se nalazimo u prvoj fazi razvoja nuklearnog programa. Preliminarna studija o mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije je završena u saradnji sa EDF-om i zainteresovani smo da tu saradnju nastavimo. Početkom ove godine smo uputili zahtev Francuskoj agenciji za razvoj (AfD) za bespovratna sredstva kojima bismo finansirali dodatne studije koje su važne za prvu fazu nuklearnog programa i očekujem da ćemo nastavak saradnje Ministarstva rudarstva i energetike sa EDF-om formalizovati u martu ove godine - rekla je Đedović Handanović.

Ona je dodala da su akademska zajednica, domaći stručnjaci i međunarodni partneri od izuzetne važnosti za strukturiranje daljih aktivnosti. Podsetila je da je potpisan Memorandum o razumevanju u oblasti primene razvoja nuklearne energije sa predstavnicima pet ministarstva i 20 fakulteta, naučnih instituta i energetskih preduzeća.

- Kompanija EDF je važan partner u ovom procesu, a saradnja se planira uz uključivanje domaćih stručnjaka, povratak srpskih naučnika iz inostranstva i doprinos međunarodnih eksperata. Postoji jasna svest u institucijama da ovu viziju moramo realizovati koordinisano, jer je to jedini način da postignemo uspeh. Već sada mnogo stručnjaka izražava interesovanje da doprinese, bilo iz penzije, iz inostranstva, ili kroz saradnju sa akademskom zajednicom - rekla je ministarka.

U razgovoru je konstatovano da je razmatranje mirnodopskog korišćenja nuklearne energije važno zbog potrebe da energetski sektor podrži dugoročno održiv ekonomski rast, primenu novih tehnologija i podizanje životnog standarda građana.

- Potrebna nam je veća količina električne energije za privredu, razvoj data centara i veštačke inteligencije, a energetski sistem zahteva dodatne investicije, kao i nove izvore energije, proizvodne kapacitete i ulaganja u mrežu - navela je ona.

Ministarstvo rudarstva i energetike je odgovorno za sprovođenje početnih faza programa, uključujući osnivanje Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije, koje služi kao centralni koordinacioni entitet za razvoj nuklearnog programa u okviru Ministarstva (Organizacija za sprovođenje Programa nuklearne energije – NEPIO), u skladu sa preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju.

- Formalizacija ovog nacionalnog tela je trenutno u završnoj fazi i očekuje se da bude osnovano do kraja meseca - navela je ministarka.

Predstavnici EDF rekli su da je u okviru preliminarne studije, koja je izrađena u saradnji sa srpskim stručnjacima, identifikovano 19 ključnih koraka prema standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Istakli su blisku saradnju sa EPS-om i zainteresovanost da nastave saradnju na razmeni znanja, eksperata i jačanju kadrovskih kapaciteta, kao podrška Srbiji u razvoju njenog nuklearnog programa.

Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i "Francuske elektroprivrede" (EDF), o uspostavljanju okvira za dugoročni dijalog i saradnju u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije potpisan je 2024. godine.