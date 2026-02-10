Slušaj vest

Ministarka je naglasila da su u prethodnom periodu postignuti značajni rezultati u ispunjavanju koraka iz Reformske agende, posebno kad je reč o prenošenju i sprovođenju Paketa za energetsku integraciju, koji je ujedno i ključni uslov za pristup zajedničkom tržištu električne energije Evropske unije.

- Srbija je prva i do sada jedina iz našeg regiona ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU i uvereni smo da ćemo među prvima postati deo zajedničkog tržišta. Predano radimo i na reformama u gasnom sektoru koje su važan deo reformske agende, što je demonstrirano osnivanjem novog preduzeća "Gas infrastruktura" koje je preuzelo upravljanje infrastrukturom u gasnom sektoru, usvajanjem mrežnih pravila za alokaciju kapaciteta za transport gasa, kao i ispunjavanjem obaveza koje su u nadležnosti preduzeća Transportgas Srbija - rekla je Đedović Handanović.

Prioritetni projekti za sve oblasti energetskog sektora utvrđeni su u ažuriranim Polaznim osnovama plana razvoja energetske infrastrukture, koje je vlada usvojila sredinom prošle godine.

- Izgradnja infrastrukture i diversifikacija su ključni za dugoročnu sigurnost snabdevanja gasom. U gasnom sektoru prioriteti uključuju izgradnju gasnih interkonekcija ka Rumuniji i Severnoj Makedoniji, koje su važne za diversifikaciju izvora i ruta snabdevanja, zatim izgradnju novog magistralnog gasovoda od Niša do Horgoša, kao i proširenje kapaciteta za skladištenje prirodnog gasa. Takođe planiramo i potpisivanje sporazuma za izgradnju gasne elektrane s Azerbejdžanom - navela je ministarka.

Govoreći o sankcijama Naftnoj industriji Srbije, ona je rekla da je postignutim dogovorom između Gasprom njefta i mađarskog MOL-a o kupoprodaji ruskog udela u NIS-u otvoren put ka održivom rešenju za NIS, odnosno ukidanju američkih sankcija prema toj kompaniji.

- Naravno, potrebno je da sačekamo finalizaciju svih koraka u vezi sa promenom vlasništva i potpisivanje ugovora, kao i odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, kako bismo mogli da sa sigurnošću kažemo da je opasnost od krize u potpunosti otklonjena - rekla je ministarka.

Kad je reč o nuklearnoj energiji, ministarka je podsetila da je u saradnji sa francuskim EDF-om izrađena Preliminarna tehnička studija o mirnodopskoj primeni nukelarne energije u Srbiji, koja je između ostalog, obuhvatila analizu stanja i spremnosti elektroenergetske mreže za nuklearnu elektranu, ispitivanje dostupnih tehnologija i potencijalnih partnera.

- U okviru Ministarstva rudarstva i energetike formirana je nova organizaciona jedinica koja će se baviti razmatranjem opravdanosti razvoja nuklearnog programa i u toku je formiranje međuresorne ekspertske radne grupe, a koji će zajedno raditi na pripremnim aktivnostima koje prethode donošenju informisane odluke u vezi sa korišćenjem nuklearne energije u mirnodopske svrhe - rekla je Đedović Handanović.

Na sastanku je razgovarano i o energetskim projektima za koje je odobreno finansiranje iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), kao i o projektima za koje bi Srbija potencijalno mogla da konkuriše za bespovratna sredstva EU.

Žiofre je rekao da postoje značajna pomeranja, ali i izazovi u energetskom sektoru Srbije i ukazao na važnost koju Evropska unija pridaje reformama u energetskom sektoru i dinamici njihovog sprovođenja. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije EU u Republici Srbiji Andreas fon Bekerat.