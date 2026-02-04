Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas u Dubaiju sa izvršnim direktorom Nuklearne energetske kompanije Emirata (ENEC), Mohamedom Ibrahimom Al Hamadijem, o saradnji dve države u oblasti nuklearne energije.

U razgovoru je istaknuto da Srbija i UAE vide nuklearnu energiju kao opciju koja može da obezbedi sigurno snabdevanja energijom u periodu dekarbonizacije u skladu sa projekcijama rasta potrošnje za godine i decenije koje dolaze, obezbeđujući pouzdanu i čistu proizvodnju bazne energije.

- ENEC je iskazao spremnost da podeli sa nama svoju mapu puta za uspostavljanje nuklearnog programa i za dalji razvoj saradnje sa našim institucijama i kompanijama po ovom pitanju. Kompanija ENEC je svoj nuklearni program razvijala četiri godine, a izgradnja i puštanja u rad su trajili 10 godina i može sa nama da podeli svoje iskustvo i znanje o unapređenju stručnih i tehničkih kadrova potrebnih za razvoj, izgradnju i upravljanje nuklearnim postrojenjem u zemlji koja tek pristupa upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Njihova iskustva daju bolji uvid u zahteve i izazove koje nosi implementiranje Programa nuklearne energije u vezi sa skladištenjem i upravljanjem radioaktivnim otpadom, nabavkom nuklearnog goriva, angažovanjem svih relevantnih strana u pogledu projekta, kao i opcije finansiranja - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je istakla da je ova kompanija sarađivala sa brojnim nosiocima tehnologije širom sveta, te je njihov uvid i procena dostupnih nuklearnih tehnologija na tržištu od značaja.

- Razmotrićemo da li Srbija može da pristupi međunarodnom ENEC programu kroz koji oni dele svoje iskustva i razmatraju ulaganja u nuklearne programe u državama širom sveta i nastavićemo razgovore ka formalizaciji saradnje koje smo danas pokrenuli - navela je ona

Ministarka je podsetila da je Srbija pre godinu i po dana ukinula moratorijum na izgradnju nuklearne energije, da je usvojena Strategija razvoja energetike do 2050.godine i da je u toku sprovođenje prve faze razvoja nuklearnog programa, analize opravdanosti, koja prethodi donošenju informisanih odluka i odabiru potencijalnih partnera i tehnologije.

- Završena je Preliminarna tehnička studija o mirnodopskoj primeni nukelarne energije u Srbiji u saradnji sa EDFom, koja obuhvata vremenski okvir za uvođenje nukelarnog programa, analizu stanja i spremnosti elektroenergetske mreže za nuklearnu elektranu, kadrove, ispitivanje dostupnih tehnologija, informisanje javnog mnjenja. Uputili smo zahtev i Francuskoj agenciji za razvoj za finansiranje dodatnih studija koje su važne u prvoj fazi. U okviru Ministarstva rudarstva i energetike formirano je novo telo koje je nadležno za implementaciju nuklearnog programa, dok sa 20 relevantnih akademskih institucija, ministarstava, instituta radimo na pripremnim aktivnostima za nuklearni program na osnovu potpisanog menoranduma - rekla je ministarka

Prema njenim rečima Srbija je do sada, u cilju razmene znanja i iskustava u oblasti nuklearne energije, potpisala više memoranduma i sporazuma o saradnji sa Južnom Korejom, Francuskom, SAD-om,Rusijom, a postoje i inicijative da se saradnja proširi i sa drugim zemljama koje mogu da pomognu u prenošenju znanja, dobrih praksi i tehnoloških standarda koji su ključni za bezbedno i efikasno upravljanje nuklearnim postrojenjima.

- Predsednik Srbije Vučić je prilikom nedavne posete UAE razgovorao o mogućoj saradnji po pitanju nuklearne energije. I ova poseta je prilika da razgovaramo o potencijalnoj saradnji u ovoj oblasti, korišćenju njihove ekspertize i razmeni iskustava kako bismo se što bolje pripremili za izazove koje nosi nuklearni program. U ovom trenutku usmereni smo na jačanje veza između institucija u našoj zemlji, jačanje kadrovske baze i saradnju sa partnerima iz UAE koji nam mogu pomoći svojim znanjem i iskustvom - navela je ona.

UAE su program korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe pokrenuli 2008. godine, kako bi zadovoljili rastuće potrebe za energijom. Izgradnju prve elektrane započeli su već 2012, a prvi blok je bio na mreži 2021. Do danas, izgrađene su četiri jedinice, poslednja 2024, koje zadovoljavaju oko četvrinu potreba za električnom energijom u UAE. UAE imaju oko 5,6 gigavata insalisanih kapaciteta nuklerane energije.