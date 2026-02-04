Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali danas se oglasio na Instagramu nakon razgovora sa ministrom privrede i turizma Dubaija, Helal Said Al Marijem na Svetskom samitu vlada (World Government Summit – WGS).

Kako je naveo Mali, sledeće godine Beograd će ugostiti "GITEX Serbia 2027", najveći međunarodni tehnološki događaj ikada održan u našoj zemlji, što će doneti snažan ekonomski efekat, privući investicije, podržati startapove i dodatno afirmisati Srbiju kao regionalni tehnološki i inovacioni centar.

- Danas sam na Svetskom samitu vlada razgovarao sa ministrom privrede i turizma grada Dubaija Helal Said Al Marijem, a koji je i predsednik Svetskog trgovinskog centra Dubai koji je osnivač GITEX-a.

GITEX je jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu, koji je potpuno u skladu sa strateškim pravcima Srbije u oblasti digitalizacije, tehnološkog razvoja i inovacija. Zato nam je posebno zadovoljstvo što će sledeće godine biti održan „GITEX Serbia 2027“, najveći međunarodni tehnološki događaj ikada održan u našoj zemlji.

Taj događaj će doneti snažan ekonomski efekat kroz turizam, usluge, logistiku, međunarodnu vidljivost zemlje. Istovremeno će biti ključna platforma za investicije, razvoj startapova i pozicioniranje regionalnih kompanija ključnih za afirmaciju Srbije kao tehnološkog i inovacionog haba Jugoistočne Evrope.

Mi smo prošle godine potpisali sporazum sa GITEX-om, pa ćemo imati jedan od najvećih tehnoloških događaja na svetu na Beogradskom sajmu, kao biznis konferenciju EXPO 2027. Na skupu će se okupiti veliki broj poznatih svetskih inovatora i kompanija, i to je još jedan primer da EXPO stvara mogućnosti i donosi nove velike projekte.

Inače, nas uskoro, već u martu ove godine očekuje drugi EXPO IPM događaj, koji okuplja predstavnike svih zemalja učesnica, a tada će biti održan i GITEX pre-event, čime će se ojačati veza dva događaja i postići maksimalna međunarodna vidljivost.

GITEX uvodi Srbiju u krug gradova domaćina najvećih tehnoloških događaja, i to je još jedna velika razvojna šansa, koju moramo da iskoristimo na najbolji mogući način - napisao je ministar Mali.