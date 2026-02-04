Slušaj vest

Plan za izgradnju novog stadiona kapaciteta 14.000 mesta u Novom Sadu, umesto rekonstrukcije starog, sve je izgledniji.

Posle više godina planiranja i najava o rekonstrukciji stadiona Karađorđe, projekat je krenuo u novom pravcu – u Novom Sadu će se se po svoj prilici na mestu starog graditi novi stadion.

Kako piše portal The Stadium Bussiness, formalni korak u tom pravcu je izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju novog stadiona kapaciteta 14.000 gledalaca projektovan u skladu sa UEFA standardima kategorije 4, što bi omogućilo organizaciju međunarodnih mečeva i velikih fudbalskih događaja.

- Predviđeno je da se objekat koristi tokom UEFA Evropskog prvenstva za igrače do 21. godine, koje će Srbija 2027. godine zajednički organizovati sa Albanijom - piše specijalizovani portal, mada je malo verovatno da ovo zaista može da se završi u tako kratkom roku.

Dalje se dodaje da bi će novi stadion postati i stalni domaći teren FK Vojvodine, koja svoje utakmice trenutno igra na stadionu „Karađorđe“.

U okviru projekta planiran je i „opsežan“ hospitality segment za dane utakmica, kojim se uvodi premium iskustvo za gledaoce.

Foto: Render DEA

Autor arhitektonskog rešenja je Đorđe Bajilo, dok je vodeći projektant Dragana Betos, iz novosadskog studija DBA Architects, koji je ranije radio i na projektu rekonstrukcije stadiona Karađorđe, od kog se očito odustalo.

Šta piše u lokacijskim uslovima

U lokacijskim uslovima izdatim u avgustu 2025. godine piše da se planira izgradnja stadiona (Po/Su+P+1 do Po+P+4), bruto razvijene građevinske površine od 62.761,30 m², povezanu pasarelama sa zgradom garaže (Su) od 5.126,00 m².

Kompleks stadiona predstavlja funkcionalnu celinu na građevinskoj parceli na kojoj se planiraju izgradnja novog stadiona, poluukopana garaža uz južnu tribinu i pristupne komunikacije.

Objekti su javne namene i međusobno su povezani pasarelama, a deli ih saobraćajnica – pristupna ulica koja povezuje Ulicu Dimtrija Tucovića i Bulevar oslobođenja.

Na građevinskoj parceli na kojoj se planira kompleks stadiona, a uz Bulevar oslobođenja, nalazi se betonski nosač rashladnog uređaja prve Električne centrale u Novom Sadu koji je evidentiran kao nepokretnost koja uživa prethodnu zaštitu. Spomenik se koristi u sklopu uređenih otvorenih prostora na parceli kao mesto za odmor, okupljanje i održavanje kulturnih i obrazovnih programa, dodaje se u lokacijskim uslovima.

Stadion

Maksimalne dimenzije gabarita prizemlja su 135,5 × 182 m. Širina osnovnog trakta prizemlja se kreće od oko 18,5 do oko 37 m. Dimenzije sportskog terena su 105 × 68 m. Maksimalna spratnost objekta stadiona se kreće od Po+P+1 na istočnom delu objekta do Po+P+5 na zapadnom delu. Planom se utvrđuje maksimalna visinska regulacija 28 m od planirane kote terena u okviru koje je moguće i drugačije formiranje, odnosno organizacija etaža i spratnih visina.

Kako piše u lokacijskim uslovima, bruto razvijena građevinska površina objekta zatvorenog dela stadiona iznosi oko 42.500 m2, ukupna površina otvorenih a nadkrivenih delova stadiona(tribine) iznosi oko 11.000 m2, a površina otvorenih prostora (sportski teren) iznosi oko 9.440 m2.

Ukupan broj parking mesta u objektu stadiona je oko 500 za automobile, 100 za motocikle i bicikle kao i dva za autobuse. U podzemnoj garaži (suteren) planirani broj parking mesta za automobile je oko 350, i dva za autobuse, a u prizemlju oko 150 za automobile i 100 za motocikle i/ili bicikle

Poluukopana garaža

Garaža uz Bulevar oslobođenja planira se kao poluukopana, spratnosti Su. Ostavlja se mogućnost realizacije i dve podzemne etaže Po+Su.

Poluukopana garaža treba da premosti denivelaciju terena između Bulevara oslobođenja i stadiona.

Pristup garaži je sa saobraćajnice koja razdvaja objekat stadiona i garaže, a nastavlja se u kontinuitetu javne saobraćajnice – pristupne ulice između stadiona i parcele koja se namenjuje za opštegradski centar.

Kapacitet garaže je oko 143 parking mesta. Krov garaže se planira kao prohodan ravni krov u funkciji javne površine ‒ pešačkog platoa, piše u lokacijskim uslovima.