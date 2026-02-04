Umesto rekonstrukcije "Karađorđa" novi stadion: Ovako će izgledati velelepni objekat sa 14.000 mesta u Novom Sadu
Plan za izgradnju novog stadiona kapaciteta 14.000 mesta u Novom Sadu, umesto rekonstrukcije starog, sve je izgledniji.
Posle više godina planiranja i najava o rekonstrukciji stadiona Karađorđe, projekat je krenuo u novom pravcu – u Novom Sadu će se se po svoj prilici na mestu starog graditi novi stadion.
Kako piše portal The Stadium Bussiness, formalni korak u tom pravcu je izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju novog stadiona kapaciteta 14.000 gledalaca projektovan u skladu sa UEFA standardima kategorije 4, što bi omogućilo organizaciju međunarodnih mečeva i velikih fudbalskih događaja.
- Predviđeno je da se objekat koristi tokom UEFA Evropskog prvenstva za igrače do 21. godine, koje će Srbija 2027. godine zajednički organizovati sa Albanijom - piše specijalizovani portal, mada je malo verovatno da ovo zaista može da se završi u tako kratkom roku.
Dalje se dodaje da bi će novi stadion postati i stalni domaći teren FK Vojvodine, koja svoje utakmice trenutno igra na stadionu „Karađorđe“.
U okviru projekta planiran je i „opsežan“ hospitality segment za dane utakmica, kojim se uvodi premium iskustvo za gledaoce.
Autor arhitektonskog rešenja je Đorđe Bajilo, dok je vodeći projektant Dragana Betos, iz novosadskog studija DBA Architects, koji je ranije radio i na projektu rekonstrukcije stadiona Karađorđe, od kog se očito odustalo.
Šta piše u lokacijskim uslovima
U lokacijskim uslovima izdatim u avgustu 2025. godine piše da se planira izgradnja stadiona (Po/Su+P+1 do Po+P+4), bruto razvijene građevinske površine od 62.761,30 m², povezanu pasarelama sa zgradom garaže (Su) od 5.126,00 m².
Kompleks stadiona predstavlja funkcionalnu celinu na građevinskoj parceli na kojoj se planiraju izgradnja novog stadiona, poluukopana garaža uz južnu tribinu i pristupne komunikacije.
Objekti su javne namene i međusobno su povezani pasarelama, a deli ih saobraćajnica – pristupna ulica koja povezuje Ulicu Dimtrija Tucovića i Bulevar oslobođenja.
Na građevinskoj parceli na kojoj se planira kompleks stadiona, a uz Bulevar oslobođenja, nalazi se betonski nosač rashladnog uređaja prve Električne centrale u Novom Sadu koji je evidentiran kao nepokretnost koja uživa prethodnu zaštitu. Spomenik se koristi u sklopu uređenih otvorenih prostora na parceli kao mesto za odmor, okupljanje i održavanje kulturnih i obrazovnih programa, dodaje se u lokacijskim uslovima.
Stadion
Maksimalne dimenzije gabarita prizemlja su 135,5 × 182 m. Širina osnovnog trakta prizemlja se kreće od oko 18,5 do oko 37 m. Dimenzije sportskog terena su 105 × 68 m. Maksimalna spratnost objekta stadiona se kreće od Po+P+1 na istočnom delu objekta do Po+P+5 na zapadnom delu. Planom se utvrđuje maksimalna visinska regulacija 28 m od planirane kote terena u okviru koje je moguće i drugačije formiranje, odnosno organizacija etaža i spratnih visina.
Kako piše u lokacijskim uslovima, bruto razvijena građevinska površina objekta zatvorenog dela stadiona iznosi oko 42.500 m2, ukupna površina otvorenih a nadkrivenih delova stadiona(tribine) iznosi oko 11.000 m2, a površina otvorenih prostora (sportski teren) iznosi oko 9.440 m2.
Ukupan broj parking mesta u objektu stadiona je oko 500 za automobile, 100 za motocikle i bicikle kao i dva za autobuse. U podzemnoj garaži (suteren) planirani broj parking mesta za automobile je oko 350, i dva za autobuse, a u prizemlju oko 150 za automobile i 100 za motocikle i/ili bicikle
Poluukopana garaža
Garaža uz Bulevar oslobođenja planira se kao poluukopana, spratnosti Su. Ostavlja se mogućnost realizacije i dve podzemne etaže Po+Su.
Poluukopana garaža treba da premosti denivelaciju terena između Bulevara oslobođenja i stadiona.
Pristup garaži je sa saobraćajnice koja razdvaja objekat stadiona i garaže, a nastavlja se u kontinuitetu javne saobraćajnice – pristupne ulice između stadiona i parcele koja se namenjuje za opštegradski centar.
Kapacitet garaže je oko 143 parking mesta. Krov garaže se planira kao prohodan ravni krov u funkciji javne površine ‒ pešačkog platoa, piše u lokacijskim uslovima.
Naravno, ostaje da se vidi hoće li ovaj projekat u Novom Sadu zaista dobiti zeleno svetlo za gradnju, kao i kada bi se projekat realizovao pošto je do UEFA Evropskog prvenstva U21 ostalo nešto više od godinu dana.
