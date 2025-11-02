Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je jutros gradilište Nacionalnog stadiona u okviru projekta EXPO 2027. zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim koji je predsedniku podneo izveštaj koliko radnika trenutno radi na projektu.

- Mnogo sam srećan što se nalazimo danas ovde na Nacionalnom stadionu, iza mene je južna tribina... Veliki su pomaci, mnogo truda, rada, znanja je uloženo, samo šipova ima 2.448, ljudi rade u dve smene, 100.000 kubika betona, 5.000 ljudi radi ovde na gradilištu, Ekspo stanovi idu brže od roka a sam Ekspo malo kasni, jedino kasnimo sa Nacionalnim stadionom i nadam se da ćemo završiti do 28. februara 2027, a što se tiče utakmica od septembra 2027. - rekao je Vučić.

"Možete li da završite 28. februara?"

- Možete li da završite 28. februara, upitao je predsednik kako bi ostalo mesec dana da se uredi sve što treba pa dodao da je ugrađeno čak 2.448 šipova - rekao je Vučić, pa nastavio:

Foto: Petar Aleksić

- 52.000 mesta, kao Marakana, neuporedivo bolji, luksuzniji, ja sam odrastao na Marakani ali vreme to pojede..., dodao je Vučić kom je ministar Mali pokazao kako se svakodnevni napredak prati putem kamera.

Predsednik je podsetio i da je FSS kandidovao da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine. Rekao je i da je ovaj stadion na idealnom mestu, blizu aerodroma, voza...

Za Ekspo dovezeno 5 miliona kubika peska

- Biće tu i 43 lokala, i veliki broj izlaza..., na to su nam ukazali zbog bezbednosti, zato jer bilo kašnjenja, rekao je Vučić na šta je ministar Mali ukazao da je za celo gradilište Ekspa dovezeno 5 miliona kubika peska, kao i da na gradilištu Ekspa trenutno radi 5.000 radnika.

UEFA je saopštila da se FSS kandidovao da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

EXPO kompleks obuhvata Nacionalni stadion, zatim 1.500 stanova, sedam sajamskih hala za zemlje učesnice tokom trajanja međunarodne izložbe Ekspo, zona najboljih praksi u kojoj će se nalaziti firme, korporacije i druge institucije. Ali i svu prateću infrastrukutru, saobraćajnice, prugu Zemun polje - Ekspo kompleks, vodovodno-kanalizacione, elektromreže i toplotni sistem.