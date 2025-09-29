Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa izvođačima radova na izgradnji Ekspo kompleksa na gradilištu u Surčinu, a tom prilikom je naveo da se radovi odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

''I ovu radnu nedelju započinjemo sastankom na gradilištu u Surčinu, gde sa izvođačima analiziramo stanje na terenu i kako teku radovi na izgradnji Ekspo kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, 1.500 stanova, kao i prateće linijske infrastrukture'', naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Kako je istakao Mali, čak 4.000 radnika radi na celom prostoru, a angažovano je i hiljadu mašina.

Dodao je da na radovima na stadionu radi 500 radnika.

''Radovi, koje svakodnevno pratimo, odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom. Do kraja sledeće godine predaćemo 'ključeve' paviljona zemljama učesnicama, kojih je trenutno 121'', naveo je ministar.

Istakao je da će zvanični učesnici ove izložbe u drugoj polovini sledeće godine početi da se useljavaju u ''Ekspo selo'', kako bi pripremali paviljone svojih zemalja.

Što se tiče Nacionalnog fudbalskog stadiona, plan je da i on bude završen do početka Ekspa, dodao je ministar.

''Ekspo gradilište je jedno od najvećih gradilišta u Evropi, i predstavlja pravi građevinski poduhvat i ponos naše građevinske industrije. Istovremeno, Ekspo je naš izvor rasta, motor razvoja naše privrede, te prilika da Srbiju još bolje pozicioniramo u svetu i ojačamo naše veze sa državama sa svih kontinenata'', zaključio je Mali.

Ekspo 2027 Beograd biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine uz učešće više od 120 država.

Kako je ranije navedeno, očekuje se da će izložba tokom 93 dana trajanja manifestacije privući više od četiri miliona posetilaca.