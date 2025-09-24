Slušaj vest

Preduzeće Ekspo 2027 d.o.o. Beograd oštro odbacuje tvrdnje direktora Centra za lokalnu samoupravu Nikole Jovanovića, koji je izjavio da u okviru radova na Ekspo kompleksu u Surčinu nije predviđeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a što, prema njegovim rečima, može da dovede do ispuštanja fekalnih i industrijskih voda u mrežu kanala, poput Galovice, kao i u reku Savu.

S tim u vezi, preduzeće Ekspo 2027 Beograd ističe da su u okviru kompleksa Ekspo predviđene fekalna i atmosferska kanalizacione mreže, kao i da će obe te mreže biti povezane na gradski kanalizacioni sistem, koji otpadne vode odvodi van Ekspo kompleksa.

Tvrdnje da Ekspo može imati izrazito negativne ekološke, sanitarne i zdravstvene efekte po Beograd apsolutno su netačne i nepravedno krive sliku u očima građana o jednom od najvećih i najznačajnijih nacionalnih projekata.

Pored navedenog, unutar kompleksa Ekspo predviđeni su separatori za prečišćavanje zauljane atmosferske kanalizacije sa saobraćajnica i parkinga, a sama prerađena zauljana kanalizacija, takođe se odvodi u gradski kanalizacioni sistem van kompleksa Ekspo.

Takođe, nije predviđeno nikakvo izbacivanje otpadnih voda u kanale u okviru kompleksa Ekspo, niti bilo koje otvorene kanale, kao što su Galovica ili postojeće meliracione kanale.

S obzirom na to da se celokupna fekalna i kišna kanalizacija povezuju na uličnu mrežu, nije potrebno da se za objekte u okviru kompleksa Ekspo obezbeđuje poseban sistem za prečišćavanje otpadnih voda, već će to pitanje biti rešeno na nivou rešenja gradskih kanalizacionih mreža.

Konačno, preduzeće Ekspo 2027 ističe da je ekološka odgovornost i postavljanje najviših standarda u toj oblasti jedan od osnovnih stubova na kojima počiva Ekspo 2027, te da će ovaj projekat biti primer ekološki odgovorne gradnje i postati zlatni standard za sve buduće međunarodne izložbe.