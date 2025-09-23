Slušaj vest

Sopstvenim novcem, ali i subvencijama države, beogradski hoteli kojih sada ima ukupno 120 sa više od osam hiljada soba, užurbano se pripremaju za Ekspo 2027. Do Ekspa će ih biti 20 više, a u smeštaju turista važnu ulogu će imati i privatni apartmani.

Pored toga, ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je rešenje o rekonstrukciji hotela "Slavija", koja će ovom hotelu vratiti stari prestiž i sjaj.

Beogradski hoteli spremni za EXPO 2027 Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Georgi Genov, Direktor Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES

- Pripreme su počele još ranije, a pored hotela "Slavija" i drugi hoteli pripremaju dozvole, procedura je malo otežana ali se nadamo da će sve biti u redu. Trenutno u Beogradu imamo 7.800 smeštajnih jedinica, očekujemo da bude izgrađeno i otvoreno još 2 hiljade jedinica. Između 15 i 18 hiljada gostiju dnevno ćemo moći da smestimo u Beogradu. Računamo i na rezervu hotela u rasponu od 100 kilometara od Beograda gde se takođe grade hoteli, Novi Sad, Loznica, Golubac, Veliko Gradište, Šabac, pa i Vrnjačka Banja - kaže Genov.

Genov dodaje da se svakako čitava zemlja priprema jer pored same izložbe, Expo će uticati na čtiavu Srbiju jer posle izložbe gosti će obići Srbiju i njene atrakcije.

- Svaki hotel se trudi da se pokaže što lepše, to je promocija koja će omogućiti dalju popunjenost posle Expo-a. Bitan je i interijet i eksterijer kako bi najbolje pokazali sebe, Beograd i Srbiju - kaže Genov.

Hotel "Slavija" će po proceni Genova biti prelep i radovi će biti završeni u roku, a sada će se ovaj hotel prilagoditi urbanizmu same Slavije.

- Gosta će biti onoliko koliko možemo prihvatiti. Nadam se da ćemo u saradnji sa ostalim gradovima se povezati i ne dozvoliti da postoji gost koji nema gde da spava. Postoji opcija privatnog smeštaja koji je izuzetan i ekskluzivan, a sobe se ne razlikuju mnogo od hotelskih. Bitno je da se gosti na vreme prijave - kaže Genov.

Genov očekuje najveći broj turista iz regiona, ali će ih biti iz celog sveta, pa kaže i da pošto je u pitanju letnja sezona, postoji mogućnost da oni turisti koji dođu zbog izložbe ipak ostanu i provedu svoj odmor u Srbiji.

