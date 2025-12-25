Slušaj vest

Kako je čuvar dvorca čuvene bogataške porodive Dunđerski doživeo njegovu prodaju sa okolnim imanjem na jučerašnjoj licitaciji za 324.000 evra najbolje se vidi iz njegove objave na društvenoj mreži Facebook.

Milan Jašin od svojih prijatelja nije krio setu što se posle 40 godina rastaje sa dvorcem koji je doživljavao i kao svoj dom.

- Zbogom Lenka Dunđerski, zbogom dvorac Sokolac. Bila mi je čast i zadovoljstvo, ponekad i muke, biti u vašoj blizini i čuvati vas. Tu sam ziveo 25 godina sa vama, a čuvao 40 i proveo lep život! Tu mi je prohodao i sin i on vas je voleo. Ne znam da li ćemo se još družiti, ali ostaćete mi u lepom sećanju. Mi ćemo se, Lenka, jednog dana ponovo sresti, a tada ću ja dodavati boje Urošu (Prediću) za zajednički portret koji ćemo samo mi videti. Nadam se da će dvorac dobiti svoj pravi sjaj. Ne znam ni sam da li sam tužan ili radostan, no vreme će pokazati svoje - napisao je Milan u oproštaju od dvorca.

Na licitaciji koja je održana u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu, zapušten dvorac s propratnim objektima, parkom, šumom i zemljištem prodat je jedinom ponuđaču, koji je, uslovno rečeno, i kupio ovo imanje za početnu cenu od 38.131.622 dinara (oko 325.000 evra).

Međutim, kako je zamak Sokolac kulturno dobro, kao i tri umetničke slike koje su se našle u stečajnoj masi, Republika Srbija ima pravo preče kupovine, pa se u narednih 30 dana čeka potez države. Ukoliko u roku od mesec dana država ne kupi ovaj zamak, on prelazi u vlasništvo jedinog ponuđača koji je položio depozit i pojavio se na jučerašnjoj licitaciji.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika nakon licitacije je saopštila da je najbolji ponuđač za celinu 4 gde, između ostalog spada i dvorac "Sokolac" Privredno društvo za puteve "Vojvodinaput doo"Zrenjanin, u vlasništvu Maje Buhe, ćerke Ljubiše Buhe Čumeta.

Iako nije poznato šta kupac planira da uradi sa dovrcem, najverovatnije da će njegova prodaja značiti i kraj potrebe za uslugama čuvara Milana, koji će se posle 40 godina oprostiti od jednog dela svog života i osteće mu samo uspomene.