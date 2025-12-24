Slušaj vest

Sudbina dvorca Sokolac, jednog od najlepših u Vojvodini, koji je pripadao čuvenoj porodici Dunđerski, biće odlučena danas, tačno u podne, u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu, gde će se održati javno nadmetanje za imovinu preduzeća BD Agro a. d. Dobanovci u stečaju, u čijem je vlasništvu. Pored ovog objekta iz 19. veka, u opštini Novi Bečej na prodaju se nude njive, šume, radionice, nameštaj, umetničke slike...

Vrednost kompletne imovine ovog preduzeća, koja se prodaje iz stečajne mase, a za koju će se boriti učesnici licitacije, procenjena je na 1.687.440 evra.

Simbol epohe

Sam dvorac Sokolac, simbol jedne epohe, sazidan u stilu klasicizma s naglašenim ulaznim tremom koji nose četiri stuba, biće ponuđen na prodaju po početnoj ceni od 38.131.622 dinara (oko 325.000 evra).

Uz dvorac po toj ceni, kako je navedeno u oglasu na sajtu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ide i nekad velelepno imanje, park oko dvorca, šume i zemljište površine oko 10 hektara.

Ovo imanje je nekada pripadalo najbogatijem srpskom veleposedniku Lazaru Dunđerskom. Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin potvrdio je 9. novembra 2023. da dvorac Sokolac ima status kulturnog dobra.

Osim imovine BD Agro a. d. Dobanovci na teritoriji opštine Novi Bečej, na prodaju se nudi i više parcela poljoprivrednog zemljišta, šuma i njiva različitih kategorija i površina na više mesta u Dobanovcima, u opštini Surčin, po ceni od 158.479.957,55 dinara, ili 1.354.529,55 evra.

U stečajnu masu ulaze i umetničke slike čija je početna cena na licitaciji 720.000 dinara, ili oko 7.000 evra.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate od 40.000 pa do 800.000 dinara za otkup dokumentacije za neku od pet različitih celina.

Nikola Tošić, poverenik ALSU, kratko je rekao za Kurir da nije ovlašćen da govori o prodaji ovog imanja.

Veliki salaš

Katarina Lazarević, vlasnica agencije za nekretnine, smatra da je sramota da se ovaj dvorac prodaje tek tako.

- Prodaje se ono što se ne prodaje, umesto da to uzme država i da ga renovira, da se sačuva kao što se takvi objekti čuvaju svuda u svetu. Ja to ne razumem i, pravo da vam kažem, protiv sam toga. Kulturnu baštinu treba da čuvamo, a ne da je tako lako rasprodajemo. Prema zakonu, svako ko kupi takav objekat, koji je kulturno dobro, morao bi da se pridržava strogih pravila o renoviranju, barem je tako svuda u svetu, ali ne i kod nas. Ne bih se iznenadila da novi vlasnik sruši dvorac do temelja da bi napravio ono što njemu odgovara - ističe Lazarevićeva.

Obaveštene nadležne institucije Kako su za Kurir rekli u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika imovina koja je proglašena kulturnim dobrom može činiti stečajnu masu, a kupac je u obavezi da poštuje sve zakonske odredbe koje se tiču kulturnih dobara. - Početna cena na prvom javnom nadmetanju iznosi 50 odsto procenjene vrednosti predmeta prodaje u skladu sa Zakonom o stečaju. U skladu sa odredbama Zakona o kulturnom nasleđu Republika Srbija ima pravo preče kupovine imovine koja je proglašena kulturnim dobrom. S tim u vezi, stečajni upravnik je obavestio nadležne institucije Republike Srbije sa detaljima predstojeće prodaje i pravom preče kupovine - napisali su iz Agencije odgovarajući na naša pitanja poslata mejlom.

Prema istorijskim spisima, dvorac Sokolac je u poslednjim decenijama 19. veka podigao Lazar Dunđerski. Imanje je bilo poznato kao Veliki salaš i obuhvatalo je oko 3.997 jutara zemlje, a dvorac je kao miraz pripao Emiliji Milki Ivanović, drugoj ćerki Lazara Dunđerskog i njegove supruge Sofije. Bila je udata za Ivana Ivanovića, poslanika u peštanskom saboru od 1910. do 1918. godine. Lazar Dunđerski, čuven po bogatstvu, imao je još dve kćeri, Olgu i Lenku. Od svih Dunđerskih, Lenka je najpoznatija, što se pripisuje Lazi Kostiću, koji je u čast njene lepote napisao divnu ljubavnu pesmu "Santa Maria della Salute".

ŠTA SE PRODAJE Dvorac Sokolac upravna zgrada 287 kvadrata

stambeni objekat (stan domara) 86 kvadrata

benzinska pumpa 28 kvadrata

mašinska radionica 602 kvadrata

dvorac Sokolac (objekat kulture) površine 1.472 kvadrata

pripadajuće građevinsko, šumsko i poljoprivredno zemljište

oprema, nameštaj

Početna cena 38.131.622,00 RSD ili 325.911 evra Umetničke slike: "Portret Lenke Dunđerski" (1892), nepoznati autor, ulje na platnu

"Cveće u vazi", Dragutin Inkiostri (1912), tempera na svili (dve slike)

Početna cena: 720.000,00 RSD ili oko 7.000 evra Zemljište više parcela poljoprivrednog zemljišta, šuma i njiva različitih kategorija i površina na više mesta

Cena: 158.479.957,55 RSD ili 1.354.529,55 evra