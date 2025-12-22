Slušaj vest

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda za prvo polugodište 2025. godine, Subotica je zadržala poziciju neprikosnovenog lidera na tržištu kuća u Vojvodini.

Ovaj grad se već treću godinu zaredom nalazi na prvom mestu po broju prodatih kuća, a 2025. je donela i izuzetan rekord, za najskuplju kuću u Subotici izdvojeno je više od milion evra.

Subotica: 522 prodate kuće za šest meseci

U periodu od januara do juna 2025. godine u Subotici su realizovane 522 kupoprodaje kuća. Iako je broj transakcija blago manji u odnosu na prethodne godine (545 u 2024. i 564 u 2023), cenovni raspon se značajno proširio. Dok su prethodnih godina najviše cene dostizale oko 190.000 evra, ove godine su se kretale od svega 2.000 pa čak do 1.100.000 evra.

Stanovi i dalje najzastupljeniji

Na nivou Republike Srbije, u ukupnom broju prometovanih nepokretnosti u prvih šest meseci 2025. godine, najveći udeo i dalje imaju stanovi, sa 31 odsto svih kupoprodajnih ugovora. To je za tri procentna poena više u odnosu na isti period 2024. godine. Sledi građevinsko zemljište sa udelom od 16 procenata, što je gotovo nepromenjeno u poređenju sa prošlom godinom, zatim poljoprivredno zemljište sa 15 procenata, što predstavlja blagi pad od jednog procentnog poena, dok kuće učestvuju sa 13 procenata, isto kao i u prvoj polovini 2024.

Novi Sad drugi po broju prodatih kuća

Na drugom mestu u Vojvodini nalazi se Novi Sad, gde je u prvih šest meseci 2025. godine prodato oko 380 kuća. Cene u „Srpskoj Atini“ nastavljaju uzlazni trend, pa su se ove godine kretale od 9.500 do 600.000 evra. To je znatno iznad maksimuma iz prethodnih godina, kada je najviša cena iznosila 543.000 evra u 2024, odnosno 463.500 evra u 2023. godini.

Raspon cena širom Vojvodine

Podaci o realizovanim kupoprodajnim ugovorima u ostatku pokrajine pokazuju da je u Zrenjaninu prodato 377 kuća po cenama između 2.100 i 169.000 evra, dok je u Somboru evidentirano 257 transakcija, uz raspon od 1.200 do 140.000 evra. U Pančevu je prodato 207 kuća, po cenama od 2.560 do 380.000 evra, dok je u Bečeju kupljena 191 kuća u vrednosti od 1.500 do 76.500 evra. U Sremskoj Mitrovici realizovano je 180 prodaja, sa cenama od 3.000 do 150.000 evra.

Na području Bačke Topole prodato je 167 kuća, po cenama između 1.000 i 85.000 evra, u Kikindi je zabeleženo 158 kupoprodaja, uz raspon od 1.500 do 107.000 evra, dok su u Staroj Pazovi novi vlasnici za 154 kuće platili iznose od 8.500 do 390.800 evra. Na nivou cele Srbije, cene kuća kreću se od minimalnih 500 evra do čak 3.800.000 evra, koliko je izdvojeno za kuću u opštini Savski venac u Beogradu.

Najtraženije kuće srednje veličine

Kada je reč o strukturi prodatih kuća u prvoj polovini 2025. godine, najčešće su prometovani objekti sa površinom od 70 do 120 kvadratnih metara, koji čine 46 procenata ukupne prodaje. Slede kuće veličine od 20 do 70 kvadratnih metara, sa udelom od 32 odsto, dok najmanje učešće imaju veliki objekti, veći od 170 kvadratnih metara, sa svega 6 procenata.