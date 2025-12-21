Slušaj vest

Tokom 2025. godine u pojedinim mediteranskim zemljama zabeleženo je povećanje potražnje za nekretninama. Koje su države najpopularnije za kupovinu takvih nekretnina.

Prema istraživanjima kompanije "Property Finder", najbolja država za kupovinu nekretnine na moru je Španija.

Pored Španije, popularne su i Francuska, Portugalija, UAE…

Zašto Španija

Na samom vrhu našla se Španija, koja je dobila ocenu 79,3 od maksimalnih 100 poena. Rangirana je prema kulturnim sadržajima, kvalitetu života i dostupnosti. Španija je bogata umetnošću i arhitekturom, a na njenoj teritoriji nalazi se oko 50 Uneskovih lokaliteta svetske baštine.

Prosečna cena dvosobnog stana u Španiji je oko 208.000 evra.

Životni stil i živopisni pogledi u Francuskoj

Kuće na obali nude jedinstven primorski način života – buđenje uz morski povetarac, panoramski pogled na okean i direktan pristup plaži. Za mnoge je to više od nekretnine – to je nadogradnja načina života koja spaja opuštanje i prestiž.

Na drugom mestu našla se Francuska sa ocenom 69,4 od 100. Poput Španije, i Francuska je zemlja sa visokim kvalitetom života, bogata prirodnim i kulturnim resursima.

Francuska je jedna od najposećenijih država na svetu i ima 54 lokaliteta pod zaštitom Uneska.

Ipak, Francuska spada među manje pristupačne zemlje na listi kupaca nekretnina, jer su cene visoke, pa su i kupci uglavnom odabrani - s dubljim džepom i višim primanjima.

Portugalija popularna za nove stanare

Popularna destinacija za strastvene golfere, Portugalija, zauzima treće mesto sa ocenom 65,8 od 100. Sa više od 300 sunčanih dana godišnje, opuštenim načinom života i konkurentnim cenama nekretnina, ne čudi što se mnogi odlučuju za kupovinu drugog doma u ovoj državi.

Dobar strateški položaj, bogata kultura i duga istorija čine Portugaliju jednom od najprivlačnijih destinacija za kupce kuća za odmor u inostranstvu. Prosečna cena dvosobnog stana u Portugaliji iznosi oko 212.000 evra, a prema statistikama tržišta nekretnina, južna obala Portugalije i dalje je na vrhu liste želja mnogih stranih kupaca.

Emirati i Amerika

UAE se nalazi na četvrtom mestu sa ocenom 65,4 od 100, što odražava kombinaciju dostupnosti, stabilnosti, kvaliteta života i pogodnosti koje ova zemlja nudi.

Sa osam međunarodnih aerodroma i šest nacionalnih avio-prevoznika koji povezuju više od 600 svetskih destinacija, UAE je veoma popularna destinacija.

U UAE postoji program Zlatnih viza, kao i nulti porez za vlasnike nekretnina koji dolaze iz drugih zemalja.

Na petom mestu nalaze se Sjedinjene Američke Države sa ocenom 64,4 od 100. Odnos cena nekretnina i primanja kupaca čini ovu državu veoma traženom. Ako se odlučite za kupovinu nekretnine van velikih gradova, cene su znatno razumnije.