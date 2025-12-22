Slušaj vest

Primena dela podzakonskih akata odložena je do početka nove godine.

Izmene donose preciznija pravila, posebno u oblastima koje do sada nisu bile dovoljno uređene, što je u praksi stvaralo pravnu nesigurnost i za radnike i za poslodavce.

Predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Saša Torlaković, podseća da su poslodavci već bili u obavezi da usklade svoje akte sa zakonom

– Poslodavci su još od 7. maja bili dužni da usklade pravilnike i interne akte sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Od 1. januara na snagu stupaju i četiri pravilnika – o radu na visini, proceni rizika, ispitivanju instalacija i vođenju evidencija, čime počinje puna primena zakona – ističe Torlaković.

Naglašava da su kazne značajno pooštrene, pa nepoštovanje propisa može poslodavce koštati i do milion i po dinara, posebno ako radnici nisu osigurani od povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Foto: Shutterstock

Cilj prevencija, a ne kažnjavanje

Prema rečima Torlakovića, i poslodavci i zaposleni imaju zajednički interes da se zakon sprovodi.

– Poslodavci su često i više zainteresovani da se smanji rizik od povreda i profesionalnih bolesti, jer posledice nesreća znače i ljudsku tragediju i finansijske gubitke – kaže predstavnik sindikata.

Posebno ukazuje na građevinski sektor kao najrizičniji.

„Cilj zakona je da se kroz obuku zaposlenih i rukovodilaca, preventivne preglede i jasnu evidenciju spreče povrede i najteži ishodi. Problem nastaje kod nesavesnih poslodavaca koji zapošljavaju neobučene radnike i ignorišu propise“, upozorava Torlaković.

Foto: Shutterstock

Manje povreda znači i manje troškova

Nebojša Atanacković ukazuje da zakon može doneti korist i poslodavcima, iako u početku podrazumeva dodatne obaveze.

– Manje povreda znači manje bolovanja, manje zastoja u radu i manje troškova. Dugoročno, bezbednije radno okruženje je isplativije i za firme i za zaposlene – kaže Atanacković.

On, međutim, upozorava na problem nedostatka obučene radne snage.

– Poslodavci često moraju da zapošljavaju ljude bez prethodne obuke i zanatskog znanja, što povećava rizik. Zato je važno da se zakon ne svede samo na formalnost, već da se primenjuje u praksi – naglašava Atanacković.