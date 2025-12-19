Slušaj vest

Ukoliko zaposleni koji radi od kuće doživi povredu na radu, za to će biti odgovoran poslodavac, predviđeno je Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je stupio na snagu 2023. godine, ali će njegova puna primena početi od 1. januara 2026. godine.

Ova novina koja se odnosi na rad od kuće i na daljinu obavezuje poslodavca da obezbedi bezbedne i zdrave uslove rada i u ovim okolnostima.

Velike kazne

Odredba o radu od kuće brine poslodavce jer prostor u kome zaposleni rade nije pod njihovom neposrednom kontrolom, s obzirom na ustavno pravo na nepovredivost stana. S druge strane, poslodavci koji ne budu ispunjavali obaveze propisane zakonom rizikuju da plate velike kazne. Za poslodavca - pravno lice koje ne osigura zaposlene za slučaj povreda na radu i profesionalnih bolesti zakonom je predviđena novčana kazna od milion do milion i po dinara. Preduzetnici koji se ogluše o odredbe ovog zakona biće kažnjeni novčanim iznosima u rasponu od 200.000 do 400.000 dinara, dok su za direktore i druga odgovorna lica u firmama, kao i poslodavce koji su fizička lica, propisane kazne od 30.000 do 150.000 dinara.

KLJUČNE NOVINE ZAKONA O BEZBEDNOSTI NA RADU

- Kazne za poslodavce koji se ogluše o propise su od 200.000 do 1.500.000 dinara

- Poslodavci dužni da obezbede bezbedne i zdrave uslove rada i za zaposlene koji rade od kuće

- Obavezne obuke zaposlenih u vezi s bezbednošću na radu i korišćenju zaštitne opreme

- Lekarski pregledi zaposlenih moraju biti prilagođeni rizicima koje nosi radno mesto i plaćaće ih poslodavac

Propisi EU

Da je ovu zakonsku obavezu poslodavcima nametnula Evropska unija, ističe Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, koji dodaje da je ona neprihvatljiva za poslodavce i da ima mnogo drugih prečih stvari koje bi trebalo menjati u interesu i zaposlenih i privrede.

- Mi moramo da se pridržavamo toga jer to propisuje EU, a od tog propisa ne vidim nikakvu korist nego samo štetu. Kod propisa se sve uvek prevaljuje na poslodavca. Mislim da zbog toga poslodavci neće dozvoljavati rad od kuće, koji sve više uzima maha. Na ovaj način će rad od kuće biti destimulisan. To je nešto apsolutno neprihvatljivo za poslodavce, iako oni imaju obavezu da osiguraju zaposlenog na radu i u slučaju povede oni to mogu da prebace na osiguranje, ali to je u velikoj meri besmisleno. Od kuće se rade administrativni poslovi i poslovi u vezi s komunikacijom, a niko ne radi na mašinama na kojima se može povrediti. Ako se kod kuće povredi tako što secka luk, to je druga priča - ističe Atanacković.