Fascinantna polja lavande obojena u najlepše nijanse ljubičaste boje simbol su Provanse, međutim jedno takvo polje nalazi se i u srcu zapadne Srbije.

- Mi smo se nalazimo u voćarskom kraju i ovde postoje neke tradicionalne kulture koje se na ovim prostorima gaje, poput kajsija, kukuruza i krompira, međutim lavanda koju smo mi odabrali da gajimo, odnosno engleska "augostofolija vera", njoj pogoduju ovi uslovi. Ova sorta lavande je u punom rodu, i može oko kilogram da donese cveta - priča Bojan za agenciju RINA.

Na samom početku uzgajanja lavande, Milenkovići su bili blago nepoverljivi, medjutim danas veruju u budućnost ove biljke u čačanskom kraju. Lavanda je kako kaže Bojan spefična, i u Srbiji ima svega nekoliko proizvodjača. U procesu proizvodnje mladom Čačaninu maksimalnu podršku pruža porodica, a zajedno sa sestrom Anom Tomašević, odlučio je da pravi nesvakidašnji liker od lavande i to je njihov finalni proizvod koji je već oduševio mnoge.

- Od početka smo znali da lavandu nećemo prodavati kao sirovinu. Puno smo istraživali, konsultovali se i tako smo doneli odluku da pravimo liker od lavande. Počeli smo da razvijamo recepturu, odlučili da dodamo vanilu i nazvali smo liker Viola Verde. Čitav proces počinje branjem, a potom i sušenjem lavande od koje se kasnije pravi macerat, onda se dodaje loza koja ima najveći procenat sorte grožđa prokupac, kaže Bojan.

Opisuje ukus ovog likera kao jedinstveni miks lavande i vanile, a kako kaže, nema ni praškastu ni sladunjavu notu. Velika zainteresovanost za ovaj liker vlada u Hrvatskoj, a njihov cilj je da svoju mrežu prošire ka zemljama regiona u Evrope.