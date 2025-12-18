Penzioneri na meti velike telefonske prevare: Fond PIO upozorava građane
Prevara se sprovodi putem telefonskih poziva, tokom kojih se penzionerima nudi isplata navodne povišice penzije, ali uz uslov da prethodno kupe određene proizvode, poput prekrivača ili dušeka.
Iz Fonda PIO ističu da su ovakve tvrdnje potpuno netačne i naglašavaju da će svi korisnici penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja dobiti uvećanje bez ikakvih dodatnih uslova i bez potrebe za podnošenjem zahteva. Kako je navedeno u saopštenju, povećanje penzija Fond PIO obračunava i isplaćuje po redovnoj proceduri, kao što je to bio slučaj i ranije.
Fond PIO je uputio apel građanima, a naročito penzionerima, da budu posebno oprezni i da svaki pokušaj ucene, prevare ili pretnje odmah prijave nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.