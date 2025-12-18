Iz Fonda PIO ističu da su ovakve tvrdnje potpuno netačne i naglašavaju da će svi korisnici penzija i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja dobiti uvećanje bez ikakvih dodatnih uslova i bez potrebe za podnošenjem zahteva. Kako je navedeno u saopštenju, povećanje penzija Fond PIO obračunava i isplaćuje po redovnoj proceduri, kao što je to bio slučaj i ranije.