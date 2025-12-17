Slušaj vest

Pitanje budućeg vlasništva nad Naftnom industrijom Srbije (NIS) ušlo je u završnu fazu i postalo jedno od ključnih ekonomskih i geopolitičkih pitanja za Srbiju. Nakon odluke američkog OFAC-a i prekida dotoka nafte preko Janafa, proces pronalaženja prihvatljivog kupca za ruski kontrolni udeo prerastao je iz čisto poslovne transakcije u složen političko-energetski dogovor u kome učestvuju Moskva i Vašington.

Situacija u kojoj se NIS našao otvorila je i ključno pitanje ko uopšte može da kupi ruski udeo, a među glavnim kandidatima našli su se državna energetska kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOC, kao i mađarski MOL. Međutim, nije isključeno da se u trci može naći i treća strana.

ADNOC kao favorit

Prema pisanju Financial Timesa, državna energetska kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOC pojavila se kao glavni favorit za kupovinu ruskog kontrolnog udela u NIS-u. Više izvora navodi da je upravo ADNOC trenutno najprihvatljivija opcija i za rusku i za američku stranu, što ga izdvaja u odnosu na ostale potencijalne kupce.

Stručnjaci ukazuju da je reč o kompaniji sa ogromnim prometom i globalnim kapacitetima, što je čini sposobnom da bez poteškoća upravlja velikim regionalnim sistemom kakav je NIS. Stručnjak za energetiku Željko Marković prilikom gostovanja na RTS-u rekao je da je reč o najjačem igraču među kandidatima:

Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

- Ako gledamo sve te kompanije koje su se pominjale, najbolji izbor su najveće kompanije, one sa najvećim prometom i koje mogu najbolje da posluju sa NIS-om. Od ovih koje su se spominjale, ADNOC je u prvom redu, kompanija sa više od 400 milijardi dolara prihoda godišnje na svetskom nivou.

Finansijski podaci dodatno osvetljavaju razmere transakcije, NIS u poslednjem izveštaju navodi imovinu od 4,7 milijardi dolara, dok se vrednost ruskog udela procenjuje na oko 2,6 milijardi dolara.

Interesovanje Adnoca, prema izvorima bliskim pregovorima, ne proizlazi isključivo iz komercijalnih razloga, već i iz izuzetno bliskih političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako je ADNOC u prethodnom periodu međunarodne akvizicije pokušavao da realizuje preko svoje filijale XRG, u slučaju NIS-a transakcija bi išla direktno preko matične kompanije.

MOL kao regionalna opcija

Paralelno sa interesovanjem ADNOCA, u igru se ponovo vratio i mađarski MOL. Mađarska strana otvoreno ističe da je u interesu i Srbije i NIS-a da se rusko vlasništvo okonča, dok MOL već šalje poruke o spremnosti da poveća isporuke nafte Srbiji i pruži logističku podršku u snabdevanju.

Sekretar Udruženja za energetiku PKS Ljubinko Savić nedavno je ocenio da bi ulazak MOL-a mogao biti racionalno i strateški opravdano rešenje.

- Što se tiče Mađara, to je dobra odluka. Poznaju ovaj teren, poznaju ovu priču, poznaju ceo Panonski basen gde rade eksploataciju, gde mi radimo eksploataciju, istraživanje. To je jedna od lepih mogućnosti za saradnju.

On posebno ističe važnu činjenicu u kontekstu sankcija:

- Oni su dobili od Amerike neograničen broj godina izuzeća. Verujem da je to dobra kombinacija.

Prema mišljenju stručnjaka MOL ima važnu prednost jer dubinski poznaje regionalni energetski sistem, Panonski basen i način eksploatacije nafte i gasa u ovom delu Evrope. Dodatni faktor je činjenica da MOL već poseduje dugoročno američko izuzeće od sankcija, što ga čini potencijalno prihvatljivijim partnerom u složenim međunarodnim okolnostima.

Foto: Shutterstock

Mađarska takođe uvažava specifičnu poziciju unutar EU i NATO-a, ali i otvorene energetske kanale ka Rusiji. Upravo ta dvostruka uloga čini MOL jednim od retkih aktera koji bi, makar teorijski, mogao da bude prihvatljiv svim stranama uključenim u proces.

Istovremeno, Mađarska se obavezala i na uvoz američkog LNG gasa, što dodatno balansira njenu energetsku politiku i olakšava komunikaciju sa Vašingtonom.

Prihvatljivost za SAD

Pronalaženje kupca nije osnovni problem, već je suštinsko pitanje ko je prihvatljiv Sjedinjenim Američkim Državama. Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u PKS Bojan Stanić naglašava da ključni problem nije nedostatak zainteresovanih kupaca, već politička prihvatljivost.

- Nije teško pronaći partnera koji bi to kupio, ali postavlja se pitanje da li će strani koja uvodi sankcije to odgovaralo.

Stanić dodaje da se u javnosti kao favoriti izdvajaju kompanije iz zemalja sa dobrim odnosima sa obe strane:

- Kroz medije se komunicira da Arapi jesu trenutno najveći favoriti i da bi bili povoljni i ruskoj i američkoj strani.

U tom smislu, ADNOC se trenutno izdvaja kao najrealnija opcija, posebno u svetlu šireg međunarodnog konteksta i nagoveštaja pregovora na relaciji Zapad-Rusija. Analitičari ocenjuju da bi kupovina od strane kompanije iz zemlje sa stabilnim odnosima sa obe strane teško mogla biti blokirana.

Država van direktnih pregovora

Da Srbija formalno ne učestvuje u pregovorima o prodaji ruskog udela u NIS-u, ali da je neizostavan sagovornik u završnoj fazi procesa, potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, pregovori se vode između ruske strane i jedne velike međunarodne kompanije, uz očekivanje trilateralnih razgovora sa Srbijom.

- Mi ne učestvujemo u dogovorima o NIS-u učestvuje ruska strana i jedna velika kompanija. Oni naravno moraju da razgovaraju i sa nama i očekujem da početkom nedelje imamo trilateralne razgovore - rekao je Vučić, uz napomenu da to moraju na kraju Amerikanci da odobre.

Vučić je ocenio da se pregovori približavaju kraju i izrazio očekivanje da bi ključne vesti mogle da stignu već početkom naredne nedelje, bez čekanja sredine januara. Kako je naglasio, konačna odluka ne zavisi samo od poslovnog dogovora, već i od odobrenja Sjedinjenih Američkih Država.