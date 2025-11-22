Slušaj vest

Sudbina Naftne industrije Srbije (NIS) ulazi u završnu fazu. Nakon odluke američkog OFAC-a, koja je pogodila Gazpromnjeft, otvorilo se pitanje ko će preuzeti većinski ruski udeo u NIS-u, nakon čega je Rusija i pristala na prodaju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da je "48 sati ključno" i da zna ko su tri potencijalna partnera sa kojima Rusija pregovara, što je dodatno podgrejalo atmosferu u domaćoj javnosti.

Arapi kao najrealnija opcija

Za Kurir Biznis govorio je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije, koji ocenjuje da je izbor potencijalnog partnera već ušao u završni krug i da postoje jasno prepoznatljivi favoriti. Stanić ističe da su informacije iz međunarodnih i domaćih medija prilično usaglašene:

- Kroz medije se komunicira da Arapi jesu trenutno najveći favoriti i da bi bili povoljni i ruskoj i američkoj strani. Zanimljiva je stvar da su se pojavili pregovori oko Ukrajine, a možda je u tim okvirnim pregovorima pomenut i NIS. Ne verujem da bi se blokirala kupovina od strane firme koja dolazi iz zemlje sa obostranim dobrim odnosima. Arapi su trenutno realnija opcija nego MOL - kaže Stanić.

Foto: Dragana Udovičić

On naglašava da se prema određenim ugovornim odredbama ruski udeo može slobodno prodati i da je, kako kaže, tržišna stvar ko će ga preuzeti:

- Tako se navodi u određenim ugovorima. Mediji su rekli da je tako ugovorom bilo definisano i da je tržišna stvar odrediti ko će kupiti firmu - dodaje Stanić.

Stručnjak za energetiku Željko Marković rekao je za RTS da su najbolji partneri za NIS naftne kompanije koje imaju najveći promet i koje mogu najbolje da posluju sa NIS-om, kao što je ADNOK iz Abu Dabija.

- Ako gledamo sve te kompanije koje su se pominjale, najbolji izbor su najveće kompanije, one sa najvećim prometom i koje mogu najbolje da posluju sa NIS-om. Od ovih koje su se spominjale, ADNOK je u prvom redu, kompanija sa više od 400 milijardi dolara prihoda godišnje na svetskom nivou. I ostale kompanije bi bile dobri partneri za NIS - kaže Marković.

Foto: Kurir.rs/Boba Nikolić/Aleksandar C/Shutterstock

Vučević o optužbama

Ovim povodom oglasio se i lider SNS Miloš Vučević, reagujući na izjavu Zorana Đajića da je navodno angažovana kompanija iz Abu Dabija da "našim novcem" kupi NIS.

Vučević je ocenio da je ta tvrdnja besmislena:

- Teško je dati pametan komentar na tako glupavu konstataciju. Rusi su većinski vlasnici od 2008. godine. Ruska Federacija direktno odlučuje kome će prodati svoj udeo - rekao je on.

Podsetio je da je uprkos sankcijama, snabdevanje Srbije bilo stabilno:

- Od 9. oktobra kada su uvedene sankcije, niko nije osetio manjak goriva, ima ga na pumpama, grejanje funkcioniše, avioni lete. JANAF je 8. oktobra zatvoren, a mi smo više od 40 dana izdržali - naveo je Vučević.

Foto: Shutterstock

Širenje panike i udar na poverenje u državu

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje u svom izlaganju na Kurir televiziji da su priče o kupovini tuđim novcem deo špekulantskog delovanja:

- Svako ko je spreman da da takvu izjavu samo pokušava da u ovim teškim vremenima još više oteža državi i da prikaže rukovodstvo kao neozbiljno. To je pokušaj da se oslabi poverenje u institucije i da se stvori panika - rekla je ona.

Navodi da geopolitička slika pokazuje spajanje geopolitike i geobiznisa, te da će se o kupcu NIS-a odlučivati i kroz prizmu odnosa velikih sila:

- Ovo su mere koje su stavljene kako bi se okončao rat u Ukrajini. Priča se o arapskim zemljama, Kazahstanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali Amerika ne želi da kompanije koje pomažu Rusiji preuzmu tako važan resurs - istakla je Obradović.

Foto: Promo

Poslanik SNS Dejan Bulatović podsetio je da je strateški interes Srbije da zadrži svoj uticaj u kompaniji:

- NIS je nama najvažnija energetska kompanija. Predsednik Vučić se ponaša domaćinski, imamo novac, ali ga nemamo za rasipanje. Treba da sačekamo 48 sati i vidimo krajnji ishod - rekao je on.

Naveo je da je stabilnost NIS-a od vitalnog značaja za energetski sistem Srbije i da veruje da će rešenje biti povoljno i dugoročno održivo.

Šta sledi?

Prema svim dosadašnjim signalima:

- Rusija je spremna da proda svoj udeo.

- Tri kompanije su u finalnim razgovorima.

- Arapski kapital deluje kao najrealniji i geopolitički prihvatljiv izbor.

Foto: Aleksandar C/Shutterstock

NIS je snabdevač i drugih kompanija koje psoluju na našem tržištu. Marković je za RTS napomenuo da će jedino brz pronalazak rešenja sprečiti otežano snabdevanje. Kako je rekao, i situacija u čitavoj Evropi kada je reč o snabdevanju može biti ugrožena, posebno u regionu i u zemljama koje imaju ruske naftne kompanije.

- To može imati direktne posledice i na pad BDP-a u Evropi i na povećanje inflacije usled tih problema. Naime, i Međunarodna agencija za energetiku je u svojim 'pogledima' za 2026. iznela određene procene. Imamo i jednu paradoksalnu situaciju – cena nafte na tržištu pada, ali cena derivata raste. Problem je u rafinerijskom biznisu, a rafinerijske marže su na dvogodišnjem maksimumu - istakao je Marković.