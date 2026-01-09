Slušaj vest

Javni dug Srbije na kraju novembra prošle godine iznosio je 38,34 milijarde evra, a među poveriocima na prvom mestu su bili kupci evroobveznica kojima je Srbija dugovala 10,31 milijardu evra, pokazuju podaci Uprave za dug Ministarstva finansija.

Slede kupci dugoročnih dinarskih hartija od vrednosti kojima se dugovalo 7,27 milijardi, dok je dug poslovnim bankama na ime kredita iznosio 4,41 milijardu.

Na četvrtom mestu liste poverilaca je kineska Eksport-Import banka kojoj se dugovalo 2,80 milijardi evra. Dugovi stranim vladama na ime kredita iznosili su 2,69 milijardi evra, a Međunarodnom monetarnom fondu 2,30 milijardi.

Kada je reč o valutnoj strukturi duga, učešće javnog duga u stranoj valuti na kraju novembra 2025. godine iznosilo je 77,1 odsto.
Učešće javnog duga u evrima bilo je 58,4 odsto, u američkim dolarima 12,4 odsto, a u posebnim pravima vučenja (SDR) 6,0 odsto.
Više od petine duga, preciznije 22,9 odsto, bio je dug u dinarima.

Biznis Kurir/Telegraf.rs

Ne propustiteInfoBiz"AMERIKANCI SU UVELI SANKCIJE PROTIV LINGLONGA, ONI SU 3. IZVOZNIK S TERITORIJE SRBIJE" Vučić o javnom dugu: Srbija jedna od 5 najmanje zaduženih zemalja Evrope
Aleksandar Vučić
InfoBizOglasila se Narodna banka Srbije zbog menjačnica: Mere produžene za još 30 dana
Narodna banka Srbije pare evri devizne rezerve
NovčanikKako do kredita ako imate lošu kreditnu istoriju: Evo šta banke stvarno gledaju
Kredit
NovčanikNasledili ste dug za Infostan i pitate se kako to da rešite: Srbin podelio da ga je sačekao ček od 17.000 evra, ovako su ga savetovali
infostan