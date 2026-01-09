Koliki je javni dug Srbije: Ovo je tačna cifra u dinar, oglasilo se Ministarstvo finansija
Javni dug Srbije na kraju novembra prošle godine iznosio je 38,34 milijarde evra, a među poveriocima na prvom mestu su bili kupci evroobveznica kojima je Srbija dugovala 10,31 milijardu evra, pokazuju podaci Uprave za dug Ministarstva finansija.
Slede kupci dugoročnih dinarskih hartija od vrednosti kojima se dugovalo 7,27 milijardi, dok je dug poslovnim bankama na ime kredita iznosio 4,41 milijardu.
Na četvrtom mestu liste poverilaca je kineska Eksport-Import banka kojoj se dugovalo 2,80 milijardi evra. Dugovi stranim vladama na ime kredita iznosili su 2,69 milijardi evra, a Međunarodnom monetarnom fondu 2,30 milijardi.
Kada je reč o valutnoj strukturi duga, učešće javnog duga u stranoj valuti na kraju novembra 2025. godine iznosilo je 77,1 odsto.
Učešće javnog duga u evrima bilo je 58,4 odsto, u američkim dolarima 12,4 odsto, a u posebnim pravima vučenja (SDR) 6,0 odsto.
Više od petine duga, preciznije 22,9 odsto, bio je dug u dinarima.
