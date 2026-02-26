Slušaj vest

Minth Metal parts Balkan doo Majur, Šabac, deo kineske Minth grupacije koja proizvodi delove za automobile, kreće u projekat izgradnje još jedne Mintove fabrike u gradu na Savi.

InvesticijaMinth Metal Parts Balkan četvrta je po redu u Šapcu, a u novom pogonuproizvodiće se ukrasne lajsne i zaptivke.

Prvi pogon, za proizvodnju aluminijumskih delova za automobile, Minth United AlloyTeck Europe izgradio je 2022. Naredne godine počela je izgradnja i drugeMintove fabrike (topionice) za preradu aluminijuma, Minal Europe Green Material, a zatim i treće fabrike, ivestitora Minth Automotive Europe, za proizvodnju kućišta za baterije e-automobila.

Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić je još početkom 2023. najavio da će gradnja četvrte fabrike, Minth Metal Parts Balkan (MMB), početi do kraja godine.

MMBje resornom ministarstvu sada podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja tog projekta na životnu sredinu, a izradio ga je ECOlogica URBO doo iz Kragujevca.

Foto: Youtube/Radio Televizija As Šabac

Prema projektu, nova fabrika će se nalaziti u radnoj zoni Sever u Šapcu, na parceli površine 100.000 m² (katastarska parcela br. 2780/31, KO Majur).

Fabrika se gradi u neposrednom okruženju postojećih Minth pogona: Minal Europe Green Material d.o.o, Minth Automotive Europe i United Alloy‑Tech Europe d.o.o, sa kojima će činitiautomobilski kompleks.

Planiranaje izgradnja 18 objekata, od čega dve hale za proizvodnju, dok su preostalih 16 pomoćni i prateći objekti. Ukupna bruto površina prizemlja svih objekata iznosi 41.205,89 m².

Fabrika je usmerena na proizvodnju dekorativnih lajsni i zaptivnih delova od aluminijuma ili nerđajućeg čelika i plastičnog peleta, uključujući lajsne krila prednjih i zadnjih vrata, krovne lajsne, donje spoljašnje OBM lajsne, prednji i zadnji trokutprozor, vodilice i vodilice pregrade i zaptivne lajsne vrata.

Kineska kompanija Minth Metal već ima tri fabrike u Šapcu Foto: Youtube/Radio Televizija As Šabac

Po završetku granje, planirani godišnji kapacitet fabrike za 2033. godinu je 36 miliona dekorativnih lajsni i 136 miliona zaptivnih delova.

Planiranaje instalacija 14 linija za ko-ekstruziju, 20 mašina za savijanje, 15 mašina zarezanje, kao i 33 robotizovane ruke za postavljanje i zavarivanje krajeva i 40 mašina.

Napominje se da Mintov proizvodni kompleks koristi najsavremeniju BAT tehnologiju, pri čemu je strogo definisan uticaj na okolinu.