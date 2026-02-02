Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu prezentaciji humanoidnih robota kompanije AGIBOT Innovation, koja je, prema njegovim rečima, otvorila mogućnost za jedan od najvećih tehnoloških i industrijskih iskoraka Srbije u savremenoj istoriji.

Predsednik je istakao da bi Srbija mogla da postane prva zemlja u Evropi koja bi imala fabrike za proizvodnju humanoidnih robota.

Foto: Petar Aleksić

Jedina zemlja sa ovakvim modelom proizvodnje

- Za mene je ovo jedan od najlepših dana poslednjih godina, a neverovatno je ovo što sam video, mi možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja može da pravi ove robote!

Kako je naveo, plan ne podrazumeva samo proizvodnju robota, već i izgradnju tzv. „data“ fabrika, u kojima bi humanoidni roboti učili kroz višemilionske sate obuke.

- Fabrika robota, zatim dejta (data) fabrike, jer oni moraju da imaju milione časova gde uče da peglaju, kuvaju čaj i druge stvari... To su fabrike gde na jednog čoveka ide jedan robot koji uči od čoveka, kao individua, što i jesu jer su ovo humanoidni roboti.

Vučić je naglasio da kompanija AGIBOT Innovation ima konkurenciju na američkom tržištu, ali da u Evropi trenutno ne postoji nijedna zemlja koja razvija ovakav model proizvodnje.

Milionske investicije i hiljade radnih mesta

1/30 Vidi galeriju Vučić na predstavljanju Agibot robota u Kineskom kulturnom centru Foto: Petar Aleksić

Prema najavama, razvoj ove industrije mogao bi da donese značajne investicije i novo zapošljavanje u Srbiji.

- Do 2030. imaćemo 50 fabrika u kojima rade ljudi i roboti, to su milioni investicija!

Predsednik je naveo i da bi, ukoliko projekat bude realizovan, u ovoj industriji moglo da bude zaposleno do 8.000 ljudi, dok bi se u početnoj fazi krenulo sa 500 zaposlenih.

- Mi ćemo u toj industriji, ako bude sve u redu, do 2030. zaposliti 8.000 ljudi a počećemo sa 500!

Posebno je istakao da su roboti već uspešno predstavljeni na međunarodnom tržištu.

- To će biti kvantni skok Srbije! Bićemo prvi u Evropi... Samo da vidimo da li smo mi sposobni da primimo ovakvu investiciju, ovo je primena veštačke inteligencije - rekao je predsednik i dodao:

- Imali su i prezentaciju u Milanu i sve što su imali prodali su, a ubuduće će to da prodaju sa onim "Made in Serbia" .

Infrastrukturni izazovi

Vučić je ukazao i na ključni infrastrukturni izazov - dostupnost električne energije, naglasivši da je za ovakvu vrstu proizvodnje potrebno oko 600 megavata struje.

Foto: Petar Aleksić

- Vučić je podsetio i na to koliko je bio u pravu na onoj sednici vlade kad je kritikovao ministre zbog struje jer za ovakvu proizvodnju u Srbiji treba 600 megavata struje, a to znači dva bloka TENT-a.

- Zato ćemo i to sad brzo da rešavamo!

Predsednik je dodao da projekat ne može da čeka duži vremenski period.

- Ali to ne može da čeka godinu-dve, to mora da se reši za mesec dana, mi moramo da se postaramo da rešimo naš deo, naše probleme - nemamo struje dovoljno... a onda će to biti kvantni skok Srbije! Bićemo prvi u Evropi...

Roboti sa širokom primenom

Vučić je govorio i o potencijalnoj primeni robota u različitim sektorima, od industrije i logistike, do pomoći građanima.

- Samo da razumete šta roboti mogu da donesu, mogu da rade kućne poslove, da nadziru granice, da pomažu ljudima, slepima, gluvima, da ih čuvaju...

Prema navodima kineskih predstavnika, roboti mogu govoriti više jezika, uključujući i srpski, i prilagođavati se različitim zadacima. Tokom prezentacije prikazani su roboti u obliku pasa, panda robot, kao i humanoidni robot visok 170 centimetara.

Humanoidni robot Luka

Posebnu pažnju privukao je humanoidni robot koji se predsedniku predstavio rečima:

- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka.

Robot je Vučiću poželeo dobrodošlicu i istakao Srbiju kao zemlju inovacija i most ka Evropi, a predsednik se nakon rukovanja kratko osvrnuo na utisak:

- Čvrst stisak ima.

Nakon toga, grupa robota obučena u srpske jeleke izvela je kineski tradicionalni ples, kao i sinhronizovanu koreografiju uz pop muziku.

- Hvala Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji. Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra. Ovakav razvoj tehnologije je zaista fascinantan i izuzetno važan za industriju budućnosti. Hvala Agibotu što ste mi ovo pokazali, nastavljamo da radimo zajedno!

Kineski proizvođači naveli su da su samo tokom prošle godine proizveli 5.000 robota, dok je ukupan broj proizvedenih jedinica do sada dostigao 13.000, s obzirom na to da je reč o start-ap kompaniji. Svaki robot predstavlja zasebnu radnu stanicu, sposobnu da obavlja zahtevne industrijske poslove umesto ljudi.