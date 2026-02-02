Slušaj vest

Kako su naveli, očekuju neto profit veći od 11,5 milijardi evra do kraja perioda i značajno povećanje profitabilnosti.

Prema planu, neto dobit trebalo bi da poraste sa 9,3 milijarde evra u 2025. na više od 11,5 milijardi evra u 2029. godini, prenosi Sole 24 Ore.

Strategija Inteze oslanja se na kontrolu rizika, smanjenje troškova i jačanje prihoda od provizija, kako bi se smanjila zavisnost od klasičnog kreditiranja.

Očekuje se da će povraćaj na celokupni kapital (ROE) dostići 22 odsto, dok bi povraćaj na materijalni kapital (ROTE) trebalo da poraste na 27 odsto.

Inteza takođe planira povećanje stope isplate dobiti sa sadašnjih 70 odsto na 95 odsto, u svakoj godini od 2026. do 2029.

Od toga bi 75 odsto bilo isplaćeno kroz gotovinske dividende, a 20 odsto kroz otkup sopstvenih akcija, dok će eventualne dodatne isplate biti razmatrane na godišnjem nivou od 2027.

Banka istovremeno želi da smanji operativne troškove sa 11,5 milijardi evra u 2025. na 11,3 milijarde evra u 2029.

Inteza je takođe potvrdila planove da do 2029. smanji broj zaposlenih za oko 6.100 kroz dobrovoljne odlaske, uz nastavak politike smanjenja loših kredita i očuvanja snažne kapitalne pozicije.