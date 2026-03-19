U istočnoj Srbiji gde je Dunav širok kao more nalazi se Srebrno jezero u Velikom Gradištu, najpopularnije srpsko letovalište. Ovo jezero je zapravo nekadašnji rukavac Dunava, koji je 1971. godine podeljen na dva mesta, stvarajući veštačko jezero. Dugačak je oko 14 kilometara, širok do 300 metara, a površina mu je oko četiri kvadratna kilometra. Ime je dobilo po specifičnom odsjaju vode, koja pod sunčevim zracima dobija srebrnkasti sjaj naročito u jutarnjim i večernjim satima.

Voda je bistra zahvaljujući prirodnoj filtraciji kroz naslage peska, a jezero je bogato slatkovodnom ribom šaranom, somom, smuđom i štukom. Decenijama je bio raj za pecaroše, a onda su počele da niču vikendice, hoteli i Srebrno jezero je postalo turistički raj i "srpsko more" kako ga često zovu.

Ovaj naziv nije slučajan. Srebrno jezero je jedno od retkih mesta u Srbiji koje pruža pravi letnji ugođaj poput primorskih destinacija. Široke plaže, uređena kupališta, šetališta, kafići uz vodu i bogat zabavni sadržaj čine da posetioci često kažu da ovde imaju osećaj kao da su na moru. Tokom letnje sezone, plaže su prepune, a atmosfera podseća na obalske gradove samo bez slane vode.

Srebrno jezero je idealno za kupanje, sportove na vodi i odmor.

Kako se dolazi iz Beograda?

Iz Beograda se do Srebrnog jezera dolazi automobilom za oko 1 sat i 30 minuta u zavisnosti od saobraćaja. Najčešća ruta vodi preko auto-puta ka Požarevcu, a zatim prema Velikom Gradištu. Put je relativno jednostavan i dobro obeležen, što ovu destinaciju čini idealnom za vikend odmor ili kraći letnji beg iz grada.

Na drugoj strani jezera nalazi se marina. Pored kupanja, posetioci mogu iznajmiti čamce za veslanje, kajake ili SUP daske, igrati odbojku na pesku ili tenis i voziti bicikl. Poseban doživljaj predstavlja krstarenje Dunavom, koje obuhvata panoramski obilazak Velikog Gradišta, rumunske obale i pogled na Golubačku tvrđavu i ulaz u Đerdapsku klisuru.

Ponuda smeštaja je raznovrsna od privatnih apartmana i vila do hotela i kampova. Cene smeštaja u privatnim apartmanima su najčešće od 25 do 60 evra za noć u zavisnosti od opremljenosti i blizine same plaže. Hoteli su, naravno, nešto skuplji posebno u sezoni, ali nude dodatne sadržaje poput bazena i restorana.

Pored hotela i brojnih privatnih apartmana, na raspolaganju je i jedan od najvećih autokampova u Srbiji. Kamp se nalazi tik uz obalu i opremljen je sanitarnim čvorovima i tuševima.

Ukusi Podunavlja

Poseta ovom kraju ne može da prođe bez tradicionalne kuhinje Podunavlja. Posebno se preporučuju riblja čorba, pržena ili pečena rečna riba (šaran, smuđ, som) riblji paprikaš, domaći hleb i kajmak kao i čuveni specijaliteti sa roštilja uz dobro vino i rakiju. Cene su vrlo pristupačne i niže nego recimo u Beogradu.

Kada ste već u Velikom Gradištu obavezno izdvojite nekoliko dana za obilazak okolnih mesta. Pre svega, tu je Golubačka tvrđava jedna od najlepših i najimpresivnijih srednjovekovnih tvrđava na Dunavu, potpuno obnovljena i otvorena za posetioce. Ako ste ljubitelj tvrđava nemojte da propustite ni posetu Ram tvrđavi koja je takođe u potpunosti obnovljena. Tu je i jedan od najpoznatijih pravoslavnih manastira Tumane sa bogatom istorijom i velikim brojem hodočasnika. Obavezno obiđite i Nacionalni park Đerdap jedno od najlepših prirodnih područja u Srbiji, sa spektakularnim pogledima na Đerdapsku klisuru.

Srebrno jezero je mesto koje spaja prirodu, istoriju i savremeni turizam. Idealno je za porodični odmor, romantični vikend, ali i aktivan odmor uz sportove na vodi i biciklizam. Njegova pristupačnost iz Beograda i bogata ponuda sadržaja čine ga jednom od najlepših letnjih destinacija u Srbiji.