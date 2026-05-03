Slušaj vest

Savršeno ravni i glatki zidovi prekriveni akrilnim bojama polako postaju prevaziđeni u savremenoj gradnji. Vodeći evropski arhitekti i dizajneri enterijera sve češće se zalažu za taktilne zidne obrade i upotrebu prirodnih materijala koji aktivno regulišu vlagu, sprečavaju pojavu buđi i doprinose stvaranju zdravije mikroklime bez potrebe za mehaničkom ventilacijom.

Savremeni objekti su projektovani kao hermetički zatvoreni, sa kvalitetnom izolacijom, ali klasične akrilne boje nisu kompatibilne sa takvim sistemom. One stvaraju nepropustan sloj nalik plastici koji sprečava prolazak vodene pare.

Posledica toga je zadržavanje vlage unutar zidova, pojava kondenzacije na termičkim mostovima i stvaranje idealnih uslova za razvoj buđi. Evropski standardi sve jasnije prave razliku između estetike i funkcionalnosti zida, insistirajući na završnim obradama koje omogućavaju paropropusnost.

Cena "kreča koji diše"

Limewash predstavlja premaz na bazi prirodnog kreča koji zidovima daje blagu, oblačastu teksturu sa suptilnim prelazima u nijansama. Zbog svoje visoke alkalnosti nepogodan je za razvoj bakterija i gljivica.

Ovaj materijal je paropropusan i ne ljušti se, već vremenom dobija karakterističnu patinu. Na domaćem tržištu, cena profesionalne primene limewash tehnike, uključujući materijal i rad, počinje od 25 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od stanja podloge i broja slojeva, što je skuplje od troškova standardnog krečenja.

Glineni i mineralni malteri

Glineni malteri imaju dokazanu sposobnost higroskopne regulacije, upijaju višak vlage iz vazduha kada je ona povišena, a zatim je otpuštaju kada vazduh postane suv.

Ovaj pasivni sistem, koji ne zahteva energiju ni mehaničke uređaje, direktno doprinosi smanjenju alergena u prostoru. Travertino tehnika, koja se nanosi u debljem sloju, dodatno poboljšava i zvučnu izolaciju.

Cena profesionalne izrade na srpskom tržištu kreće se od 15 do 25 evra po kvadratu, u zavisnosti od veličine prostora i složenosti radova. Za one koji žele da radove izvode samostalno, džak gotovog mineralnog dekorativnog maltera od 20 do 25 kilograma može se nabaviti po ceni do 1.500 dinara.

Tekstura kao sloj prostora, ne dekor

U prostorima gde malter nije prvi izbor, tapete od prirodnih materijala poput jute, trske ili marante (grasscloth) unose organsku toplinu i dodatnu vizuelnu dubinu.

Na tržištu Srbije dostupne su isključivo preko specijalizovanih studija enterijera, bez unapred definisane maloprodajne cene, nabavka i ugradnja se ugovaraju individualno, u skladu sa projektom, zbog čega pripadaju premium segmentu. Takođe, namenjene su isključivo suvim prostorijama, jer nisu otporne na vlagu i ne mogu se prati.

Ručno izrađene keramičke pločice, sa nepravilnim ivicama i jedinstvenim glazurama, koriste se kao dekorativni akcenti u luksuznim kuhinjama i kupatilima. Njihova sposobnost da prelamaju svetlost daje efekat koji industrijski proizvedene pločice ne mogu da postignu.

Zid više nije dekor

Izbor završne obrade zidova danas prevazilazi pitanje estetike. Ključno je da li odabrani materijal funkcioniše u skladu sa građevinom ili protiv nje. U energetski efikasnim objektima sa hermetičkom stolarijom, paropropusne obrade nisu stvar luksuza, već tehnički neophodan uslov za zdrav i kvalitetan životni prostor.