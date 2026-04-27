Tržište građevinskih i zanatskih usluga u Hrvatskoj poslednjih godina prolazi kroz značajne promene. Iako su zarade u ovom sektoru porasle i donekle usporile odlazak radnika ka zapadnoj Evropi, građani se i dalje suočavaju sa višim cenama i dužim rokovima čekanja.

Jedno od najtraženijih zanimanja danas je keramičar, a na njegove usluge često se čeka i do dva meseca unapred. Pre tri godine cena postavljanja pločica iznosila je oko 20 evra po kvadratnom metru, dok se danas retko može naći ispod 30 evra po kvadratu. Generalno, cene rada majstora porasle su između 10 i 20 odsto.

Kompletno renoviranje kupatila predstavlja jedan od većih izdataka za domaćinstva. Prosečna cena iznosi oko 880 evra po kvadratnom metru, što obuhvata rušenje stare prostorije, postavljanje novih pločica i sanitarija, kao i zamenu instalacija.

Rast zaposlenosti u sektoru

Sličan rast cena primetan je i kod drugih usluga, izrada kuhinje po meri košta oko 750 evra po dužnom metru, zamena električnih instalacija oko 25 evra po kvadratu, molerski radovi približno 5 evra po kvadratu, dok zamena vodovodnih instalacija dostiže oko 56 evra po kvadratnom metru.

Uprkos poskupljenjima, sektor beleži i pozitivan trend zapošljavanja. Dok je pre šest godina u građevini radilo oko 94 hiljade ljudi, 2026. godine taj broj porastao je na 127 hiljada. Jedan od razloga je smanjen odlazak radne snage u inostranstvo, jer su plate i uslovi rada u Hrvatskoj postali konkurentniji.

Ipak, povećana potražnja za radovima, posebno u oblasti renoviranja i adaptacija, i dalje prevazilazi ponudu. Zbog toga cene ostaju visoke, a rokovi izvođenja se produžavaju. Građani koji planiraju radove moraju računati na veće troškove i unapred organizovati angažovanje majstora kako bi obezbedili njihovu dostupnost.