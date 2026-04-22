Slučaj jednog oca iz Nemačke pokazao je kako državna pomoć može dovesti do ozbiljnih finansijskih problema. Ono što je u početku izgledalo kao olakšanje, a to je isplata zaostale invalidske penzije, na kraju se pretvorilo u dug od gotovo 10.000 evra.

Naime, muškarac iz okruga Nojvid (Rheinland-Pfalz) godinama je primao stambenu naknadu jer su njegovi troškovi stanovanja bili previsoki u odnosu na prihode. On je živeo je sa suprugom i troje dece u sopstvenoj kući i imao je pravo na subvenciju za troškove stanovanja.

Velika isplata donela još veći problem

Situacija se drastično promenila kada mu je retroaktivno odobrena puna invalidska penzija. Nemačko penzijsko osiguranje priznalo mu je pravo na penziju unazad, od septembra 2014. godine. U novembru 2017. isplaćeno mu je čak 37.884,22 evra zaostalih primanja.

Međutim, ta isplata je imala i negativne posledice. Nakon što su nadležne službe saznale za povećanje prihoda, ponovo su izračunale njegovo pravo na stambenu naknadu za period od marta 2015. do februara 2018. godine. Novi obračun pokazao je da su njegovi prihodi porasli za čak 74 odsto, čime je znatno premašio dozvoljeni prag od 15 odsto. Problem je nastao kada nije prijavio promenu prihoda nadležnim službama.

Ne samo što je izgubio pravo na stambenu naknadu za taj period, već se od njega zahteva da vrati 9.924 evra.

Sudska borba bez uspeha

Muškarac je pokušao da ospori ovu odluku na sudu, tvrdeći da je imao pravo da veruje da je prvobitna odluka o dodeli naknade bila ispravna. Međutim, sud u Koblenzу presudio je protiv njega. Obrazloženo je da u sistemu stambene naknade ne postoji zaštita poverenja, što znači da korisnici mogu biti obavezni da vrate novac čak i ako su ga primili u dobroj veri.

Sud takođe nije prihvatio argument da je novac već potrošen na troškove stanovanja. U ovoj oblasti socijalnog prava takav argument nema pravnu težinu.

Stroga pravila i upozorenje za korisnike

Ovaj slučaj pokazuje koliko su pravila za stambenu naknadu stroga u poređenju sa drugim socijalnim davanjima. Kod nekih drugih oblika pomoći postoji određena zaštita korisnika, ali se ovde promene prihoda posmatraju isključivo formalno.

Poseban problem predstavlja činjenica da postupci za odobravanje invalidskih penzija mogu trajati godinama. Što duže traju, to su veće naknadne isplate, a time i veći rizik od gubitka prava na naknadu i nastanka duga.