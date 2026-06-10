Vozom do Ekspa za pola sata, završava se nova pruga

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Ova korekcija cena će omogućiti nastavak unapređenja usluga, kontinuirano podizanje kvaliteta prevoza i bolje korisničko iskustvo, što uključuje dalju modernizaciju prodajne mreže, nabavku novih vozova za veći komfor putnika, kao i radove na izgradnji tehničko-putničkih stanica i druge važne investicije, saopšteno je iz Srbijavoza.

I pored ovog povećanja, kako je navedeno, prevoz železnicom i dalje ostaje značajno jeftiniji u odnosu na većinu drumskih prevoznika.

Zadržan je i princip degresije, što znači da se putnicima na dužim relacijama omogućava niža cena po kilometru i povoljnije putovanje, čime železnički saobraćaj čuva svoju konkurentnost.

Redovna vozna cena putničkog kilometra po zonama iznosi:

Od 1 do 120 km: 5,1 din/km za 2. razred (7,6 dinara za 1. razred)

Od 121 do 320 km: 4,4 din/km za 2. razred (6,6 dinara za 1. razred)

Od 321 km i više: 4,1 din/km za 2. razred (6,2 dinara za 1. razred)

Kupovina voznih karata putem interneta (mobilna aplikacija i veb-sajt) i dalje predstavlja najpovoljniji vid kupovine, jer putnici na ovaj način ostvaruju popust od pet odsto na iznos vozne cene.

Foto: Nemanja Nikolić

Za sve putnike koji karte kupe u pretprodaji do 15. jula 2026. godine, primenjivaće se trenutno važeće cene, čak i za putovanja koja se realizuju nakon tog datuma. Povećanjem cena obuhvaćene su pojedinačne karte, kao i sve kategorije pretplatnih karata (sedmodnevne, polumesečne i mesečne).

Godišnja karta nepromenjena

Sa druge strane, cene godišnjih karata, rezervacije mesta, kao i cene karata za prevoz prtljaga i bicikala ostaju nepromenjene. Zadržava se naknada od 500 dinara za putnike koji su putovanje započeli na stanici koja ima putničku blagajnu ili kartomat, a nisu obezbedili kartu pre ulaska u voz.

Ista naknada od 500 dinara važi i za putnike sa povratnim kartama ukoliko se prilikom provere utvrdi da je putnik ušao u voz koji ne odgovara odabranom broju voza i datumu putovanja naznačenom na karti (kako u odlasku, tako i u povratku). Kako je navedeno, ova naknada se ne može posmatrati kao kazna.

Kupovina karata u vozu značajno otežava upravljanje kapacitetima i rad vozopratnog osoblja. Primarna uloga konduktera je provera karata i sprovođenje saobraćajnih propisa, što je nemoguće kvalitetno uraditi ukoliko se u vozu zatekne veliki broj putnika bez karte.

Nove cene karata koje će važiti od 15. jula za pojedine relacije su:

Beograd - Valjevo: Regio karta u jednom pravcu raste sa 632 na 702 dinara, dok Inter Regio ide sa 712 na 792 dinara. Mesečna Regio karta sada košta 9.906 dinara umesto 9.005.

Beograd - Užice: Regio karta u jednom pravcu povećana je sa 960 na 1.058 dinara, a Inter Regio sa 1.040 na 1.148 dinara.

Beograd - Petrovaradin (Novi Sad): Regio karta raste sa 494 na 549 dinara, IC karta sa 614 na 679 dinara (uz rezervaciju), dok mesečna IC karta košta 13.200 dinara umesto 12.000.

Beograd - Subotica: Regio karta u jednom pravcu povećana je sa 880 na 970 dinara, IC karta sa 1.100 na 1.210 dinara (uz rezervaciju), a mesečna IC karta sa 23.731 na 26.104 dinara.

Petrovaradin - Subotica: Regio karta raste sa 632 na 702 dinara, IC karta sa 852 na 942 dinara (uz rezervaciju).

Beograd - Niš: Regio karta u jednom pravcu povećana je sa 1.200 na 1.322 dinara, a Inter Regio sa 1.280 na 1.412 dinara.

Beograd - Vršac: Regio karta raste sa 540 na 600 dinara, Inter Regio sa 620 na 690 dinara, dok mesečna Regio karta sada košta 8.342 dinara umesto 7.584.

Detaljne informacije o novoj tarifi, kao i o redu vožnje vozova, dostupne su na zvaničnom sajtu Srbijavoza www.srbijavoz.rs ili putem Kol centra na broj: +381 11 360-28-99.