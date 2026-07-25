I TE KAKO SE ISPLATI!

I TE KAKO SE ISPLATI!

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Dok se trajna rešenja u vidu centralnih omekšivača vode mere hiljadama evra, ugradnja tuša sa integrisanim filterom postala je izuzetno popularna alternativa. Iako mnogi na ovaj dodatak gledaju kao na luksuz ili estetski hobi, finansijska i zdravstvena računica pokazuju da je reč o investiciji koja se u prosečnom domaćinstvu otplati za svega nekoliko meseci.

Prosečno domaćinstvo mesečno troši značajna sredstva na preparate za negu suve kože, balsame za kosu, ali i na agresivna hemijska sredstva za uklanjanje kamenca u kupatilu. Ugradnjom odgovarajućeg filtera na tuš bateriju ili zamenom klasične ručice filtrirajućim modelom, problem se rešava na samom mestu potrošnje.

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Zdravstvena računica: Smanjenje troškova za kozmetiku i dermatološke preparate

Hlor se u gradskim vodovodima koristi kao primarno sredstvo za dezinfekciju, ali u dodiru sa toplom vodom i vodenom parom tokom tuširanja ubrzano isparava i agresivno deluje na ljudsku kožu. On uništava prirodnu lipidnu barijeru, zbog čega koža postaje suva, sklona svrabu, crvenilu i ekcemima. Kada filter neutrališe do 99 odsto prisutnog hlora, koža zadržava svoju prirodnu vlažnost, čime se eliminise potreba za svakodnevnim nanošenjem skupih losiona i medicinskih krema.

Sličan efekat ostvaruje se i na kvalitetu i zdravlju kose. Tvrda voda puna kamenih minerala stvara nevidljiv sloj na dlaci, čineći je krutom, beživotnom i sklonijom pucanju, dok istovremeno ubrzava ispiranje farbe. Filtrirana voda omogućava dubinsko pranje kose uz znatno manju količinu šampona i regeneratora, dok se odlasci kod frizera radi osvežavanja boje drastično proređuju.

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Ušteda vode: Mikro-otvori koji smanjuju potrošnju do 30 odsto

Pored hemijskog prečišćavanja vode, većina modernih glava tuša sa filterom projektovana je po principu povećanja pritiska uz smanjenje protoka. Specijalno laserski izbušene mikroskopske rupice na ploči tuša omogućavaju stvaranje jakog, gustog i prijatnog mlaza, dok u stvarnosti kroz sistem prolazi znatno manja količina vode u jedinici vremena.

Ova tehnologija omogućava smanjenje ukupne potrošnje vode tokom tuširanja za 20 do 30 procenata bez gubitka osećaja komfora. U četvoročlanom domaćinstvu gde se članovi tuširaju svakodnevno, ova razlika se na godišnjem nivou meri desetinama hiljada litara uštede na računima za vodovod i kanalizaciju.

Foto: Kurir/D.Š.

Direktna ušteda električne energije: Manje potrošene vode znači manji račun za bojler

Kada se smanji ukupna količina vode koja prođe kroz tuš ručicu tokom svakog tuširanja, električni bojler troši proporcionalno manje energije za ponovno zagrevanje hladne vode iz mreže.

Finansijske analize pokazuju da manji protok tople vode direktno smanjuje radne cikluse grejača u bojleru. Kroz akumuliranu uštedu na struji tokom grejne i letnje sezone, sam uređaj za filtriranje vode opravdava svoju nabavnu cenu znatno pre nego što istekne rok prvom zamenskom ulogu.

Da li treba isključiti bojler pre tuširanja Foto: Shutterstock

Manje kamenca: Štednja na kućnoj hemiji i očuvanje kupatila

Taloženje kamenca na staklu tuš kabine, pločicama i hromiranim baterijama predstavlja stalan izvor frustracije i finansijskog troška za svako domaćinstvo. Mineralni ulozi i polifosfatne kuglice unutar filtera menjaju strukturu kalcijuma i magnezijuma u vodi, sprečavajući ih da se čvrsto vezuju za površine u kupatilu.

U praksi to znači da se bele naslage stvaraju znatno sporije, pa se potreba za ribanjem i primenom jakih kiselina smanjuje na minimum. Domaćinstva na ovaj način štede novac koji bi inače odvojila za agresivna hemijska sredstva, dok se istovremeno produžava vek trajanja i sjaj skupih slavina i sanitarija.

Kako skinuti fleke od kamenca sa slavina Foto: Maren Winter / Alamy / Profimedia

Period otplate i jasna finansijska konstrukcija ugradnje

Početno ulaganje u kvalitetnu tuš ručicu sa višestepenim filterom ili ugradni filter koji se montira na bateriju iznosi između 2.000 i 5.000 dinara. Zamenski filter ulozi, koji se u zavisnosti od tvrdoće vode i broja ukućana menjaju na tri do šest meseci, koštaju znatno manje i predstavljaju minimalan tekući trošak.

Kada se saberu uštede na računima za struju, smanjenoj potrošnji vode, redukciji kupovine hemije za čišćenje i manjoj potrošnji kozmetičkih preparata, prosečno domaćinstvo na godišnjem nivou uštedi višestruko veći iznos od cene samog uređaja. Ugradnja tuša sa filterom se stoga ne posmatra kao trošak, već kao jedna od najisplativijih malih investicija za svako moderno domaćinstvo.