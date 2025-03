Naselje Kučilovina nalazi se na obroncima Medvednice, i pripada gradskoj četvrti Sesvete. Gospođa Mira se seća vremena kada je u njihovo selo stigla voda iz gradskog vodovoda. Dovod vode je stigao kasnije, mislim oko 2000. Ovde ima nekoliko takvih rezervoara, odnosno bazena. Sami smo ih iskopali i povezali sa našim kućama. Za to smo imali jedan šaht koji nije imao vodomer, jer je to bila naša proizvodnja. Kada je došla gradska voda, dobili smo drugi šaht. Došao je čovek sa gotovim šahtom i spustio ga u rupu. Povezali su ga i sa prvim oknom jer su bili blizu. Nastavio sam da koristim vodu iz bazena dok je još bila dostupna. Moj stari vodomer je rekao 9 kubika pre nego što ga je radnik promenio, ogorčeno kaže.

- Trebalo je da promeni vodomer i ostavi ga onako kako ga je našao, a ne da mi otvara ventile. Ta voda mi nije curila. Udavila bih se u toliko vode. To je 6.000 kubika vode, celo selo bi bilo pod vodom. I sad mi naplaćuju tu vodu, a ja nisam imao pojma šta radi u šahtu. Nepravda će me progutati. Ako moram da platim za to, mislim da će to biti poslednja stvar koju ću uraditi na ovom svetu. Možda bi moja deca mogla da me izdržavaju finansijski, ali ova nepravda... Neka izračunaju koliko vode može da potroši starica koja živi sama. Ne znam koliko bi godina morala da potroši na vodu za račun od 10.000 evra, pita ona nadležne.